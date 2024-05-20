Военная операция на Украине, день 817-й

В Крыму приступят к оценке ущерба, нанесенного полуострову обстрелами со стороны Украины, сообщил РИА Новости глава парламента республики Владимир Константинов.
Шебекино подвергся атаке дрона-камикадзе ВСУ. Никто из мирных жителей не пострадал, в двух многоквартирных домах выбиты окна в четырех квартирах, посечены фасады зданий, сообщил губернатор Гладков.
Вашингтон подталкивает страны «Большой семерки» к выделению Украине кредита под залог будущих доходов от замороженных российских активов, пишет газета Financial Times.
Отмечается, что власти США хотят добиться выдачи денег Украине до возможного возвращения экс-президента Дональда Трампа в Белый дом.
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что будущее Харьковской области возможно только в составе России.
Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего к лишению свободы сроком на 2 года и 8 месяцев в колонии общего режима за нежелание принимать участие в СВО.
Суд назначил 25 лет лишения свободы жителю Новосибирска, обвиняемому в планировании поджога военкоматов по заданию «Азова» (запрещенная в РФ террористическая организация), передает ТАСС.
Вооруженные силы России ударами по украинской инфраструктуре выбили порядка 90% мощностей тепловых электростанций на Украине, сообщил депутат Верховной рады от «Батькивщины» Алексей Кучеренко.