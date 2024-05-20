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Политика

Военная операция на Украине, день 817-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 817-й день

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Алексей Коновалов/ТАСС
ВС РФ ударами по украинской инфраструктуре выбили порядка 90% мощностей тепловых электростанций на Украине, сообщили в Раде. ПВО в течение ночи сбила пять беспилотников над Белгородской областью и два — над Курской, сообщили в Минобороны. США подталкивают страны G7 к передаче Украине кредита под залог активов РФ, пишет FT. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:36

В Крыму приступят к оценке ущерба, нанесенного полуострову обстрелами со стороны Украины, сообщил РИА Новости глава парламента республики Владимир Константинов.

8:30

Шебекино подвергся атаке дрона-камикадзе ВСУ. Никто из мирных жителей не пострадал, в двух многоквартирных домах выбиты окна в четырех квартирах, посечены фасады зданий, сообщил губернатор Гладков.

8:25

Вашингтон подталкивает страны «Большой семерки» к выделению Украине кредита под залог будущих доходов от замороженных российских активов, пишет газета Financial Times.

Отмечается, что власти США хотят добиться выдачи денег Украине до возможного возвращения экс-президента Дональда Трампа в Белый дом.

8:20

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что будущее Харьковской области возможно только в составе России.

8:16

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего к лишению свободы сроком на 2 года и 8 месяцев в колонии общего режима за нежелание принимать участие в СВО.

8:12

Суд назначил 25 лет лишения свободы жителю Новосибирска, обвиняемому в планировании поджога военкоматов по заданию «Азова» (запрещенная в РФ террористическая организация), передает ТАСС.

8:10

Силы ПВО сбили два беспилотника над Курской областью ночью 20 мая.

8:08

Вооруженные силы России ударами по украинской инфраструктуре выбили порядка 90% мощностей тепловых электростанций на Украине, сообщил депутат Верховной рады от «Батькивщины» Алексей Кучеренко.

8:05

Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня 817-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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