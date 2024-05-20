Военная операция на Украине, день 817-й Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 817-й день

ВС РФ ударами по украинской инфраструктуре выбили порядка 90% мощностей тепловых электростанций на Украине, сообщили в Раде. ПВО в течение ночи сбила пять беспилотников над Белгородской областью и два — над Курской, сообщили в Минобороны. США подталкивают страны G7 к передаче Украине кредита под залог активов РФ, пишет FT. «Газета.Ru» ведет хронику событий.