Жителей японского города напугали 9 световых столбов в ночном небе

Жителей японского города напугали девять световых столбов, появившихся в небе, пишет издание Mothership.

Как сообщают СМИ, странное явление было замечено в мае в префектуре Тоттори в прибрежном городе. После того, как кадры световых столбов были опубликованы в соцсетях, люди начали делиться своими догадками. Некоторые комментаторы предположили, что это проделки пришельцев, другие же участники обсуждения попросили остальных не наводить панику.

Позже специалисты рассказали, что огни в небе — проделки рыбаков. Когда ночью температура снижается, в воздухе над освещенными рыбацкими лодками иногда образуются кристаллы, от которых и отражается свет в виде столбов.

Это позволяет привлечь как можно больше улова. Кроме того, такая практика довольно распространена и при ловле кальмаров.

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