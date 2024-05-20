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Девочка из Калининграда выпала из окна вместе с матерью и попала в больницу

В Калининграде мать и ребенок выпали из окна жилого дома

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Haggardous50000/Shutterstock

В Калининграде ребенка доставили в больницу после того, как он вместе с матерью выпал из окна жилого дома. Об этом сообщает «Клопс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на Вагоностроительной улице. По словам собеседника, перед произошедшим местная жительница позвонила в полицию, но не смогла четко объяснить причину звонка.

В результате правоохранители выехали на адрес, но женщина отказалась открывать дверь, поэтому сотрудники МВД вызвали спасателей. В этот момент россиянка вместе с дочерью выпала из окна четвертого этажа.

Приехавшие на место медики спасти женщину не смогли. Ребенка направили в детскую областную больницу. Пострадавшей ничего не угрожает.

По словам источника, у россиянки на руках специалисты заметили большое количество следов от инъекций. Когда правоохранители смогли попасть в квартиру, они обнаружили серьезный беспорядок.

Следователи сообщили, что ребенок проживал с матерью. На данный момент проводится проверка, которая поможет выяснить обстоятельства произошедшего.

Ранее в Архангельске пятилетний ребенок выпал из окна квартиры.

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