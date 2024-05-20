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Орлов рассказал, мог ли матч «Ахмат» — «Зенит» иметь договорной характер

Журналист Орлов о матче «Ахмат» — «Зенит»: так матчи не сдаются

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Ирина Мотина/РИА Новости

Журналист Геннадий Орлов заявил, что матч между грозненским «Ахматом» и петербургским «Зенитом», который прошел в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ), не мог носить договорной характер, передает «Спорт-Экспресс».

«Так матчи не сдаются. С таким-то счетом. Ну вы о чем? Это же дикость. Сейчас легионеров много в команде, такую историю не спрячешь. Потеря концентрации, недонастрой. Все вместе взятое», — сказал Орлов.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном, завершилась со счетом 5:1 в пользу петербургского клуба. Примечательно, что все пять голов «Зенита» забил Маттео Кассьерра. Этот пента-трик стал вторым в истории клуба.

«Зенит» вернулся на второе место в турнирной таблице РПЛ. В активе подопечных Сергея Семака 54 балла, московское «Динамо», идущее на первой строчке, имеет 56 баллов. Замыкает тройку лучших «Краснодар» (53). «Ахмат» идет на десятой позиции, имея в активе 35 баллов.

Ранее Константин Генич заявил, что «Зенит» плохо судят в этом сезоне.

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