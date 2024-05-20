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У пассажира такси на Кубани изъяли девять килограммов мефедрона

На Кубани у пассажира такси изъяли девять килограммов мефедрона

На Кубани полицейские изъяли у 32-летнего пассажира такси девять килограммов наркотиков. Об этом сообщает »МВД медиа».

По информации ведомства, инцидент произошел на стационарном посту ДПС «Успенский». Инспекторы остановили автомобиль такси для проверки документов, однако пассажир, находившийся в салоне, начал заметно нервничать. Правоохранители решили досмотреть его багаж и обнаружили в двух спортивных сумках пакеты с кристаллическим веществом.

После этого хозяина груза доставили в органы внутренних дел. Исследование показало, что в пакетах содержится мефедрон общей массой около девяти килограммов.

Выяснилось, что мужчина вез крупную партию наркотика из Москвы в Ставрополь с целью сбыта через закладки. Возбуждено уголовное дело, фигуранта заключили под стражу.

Ранее на Кубани поймали пассажира поезда с крупной партией мефедрона.

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