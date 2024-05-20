Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Постпредство России упрекнуло ОБСЕ в отсутствии реакции на санкции против СМИ

Постпред РФ Лукашевич пристыдил ОБСЕ за молчание по санкциям против СМИ

close
100%
Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Руководство Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) никак не реагирует на решения Евросоюза о введении запрета на вещание трех российских средств массовой информации (СМИ) — РИА Новости, «Известий» и «Российской газеты». Такое мнение высказал постоянный представитель России при организации Александр Лукашевич, чьи слова приводит пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

По его мнению, данное решение стало доказательством неспособности ЕС в вопросах «зачистки своего информпространства от неугодных медиа и неудобной правды». Однако такой запрет только повышает рейтинги означенных СМИ и способствует росту их аудитории.

«Постыдное же молчание <...> руководства ОБСЕ <...> демонстрирует излюбленную ими практику двойных стандартов», — утверждает политик.

Работу профильных структур организации в отношении вопросов плюрализма прессы, прав журналистов и доступа к информации Лукашевич назвал провальной.

До этого совет ЕС запретил вещание агентства РИА Новости, газеты «Известия», «Российской газеты» на территории Европейского союза. В сообщении утверждается, что «эти СМИ находятся под постоянным прямым или косвенным контролем руководства РФ и сыграли важную роль в продвижении и поддержке войны России против Украины, а также в дестабилизации соседних государств».

Ранее в Кремле прокомментировали запрет в ЕС вещания четырех российских СМИ.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами