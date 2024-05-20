Постпредство России упрекнуло ОБСЕ в отсутствии реакции на санкции против СМИ

Руководство Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) никак не реагирует на решения Евросоюза о введении запрета на вещание трех российских средств массовой информации (СМИ) — РИА Новости, «Известий» и «Российской газеты». Такое мнение высказал постоянный представитель России при организации Александр Лукашевич, чьи слова приводит пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

По его мнению, данное решение стало доказательством неспособности ЕС в вопросах «зачистки своего информпространства от неугодных медиа и неудобной правды». Однако такой запрет только повышает рейтинги означенных СМИ и способствует росту их аудитории.

«Постыдное же молчание <...> руководства ОБСЕ <...> демонстрирует излюбленную ими практику двойных стандартов», — утверждает политик.

Работу профильных структур организации в отношении вопросов плюрализма прессы, прав журналистов и доступа к информации Лукашевич назвал провальной.

До этого совет ЕС запретил вещание агентства РИА Новости, газеты «Известия», «Российской газеты» на территории Европейского союза. В сообщении утверждается, что «эти СМИ находятся под постоянным прямым или косвенным контролем руководства РФ и сыграли важную роль в продвижении и поддержке войны России против Украины, а также в дестабилизации соседних государств».

Ранее в Кремле прокомментировали запрет в ЕС вещания четырех российских СМИ.