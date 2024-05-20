На командующих ВСУ в Харьковской области завели дела о военных преступлениях

Управление внутренних дел пророссийской администрации Харьковской области возбудило уголовные дела на бывшего и нынешнего командующих группировкой вооруженных сил Украины (ВСУ) «Харьков» Юрия Галушкина и Михаила Драпатого. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы администрации Евгения Лисняка.

По словам чиновника, именно Галушкин и Драпатый ответственны за обстрелы мирных граждан, мародерство, угрозы жителям Харьковской области, а также за применение запрещенных методов ведения войны.

В сентябре МВД России объявляло Драпатого в розыск. По данным силового ведомства, в 2017 и 2019 годах он был одним из командующих операцией объединенных сил Украины. В то время ВСУ произвели более 70 обстрелов населенных пунктов ДНР и ЛНР.

13 мая министерство переобъявило Драпатого в розыск после того, как его назначили командовать группировкой «Харьков». Сообщалось, что на него завели новое уголовное дело.

Ранее экс-генерал ВСУ заявил, что ситуация на Украине выходит из-под контроля.