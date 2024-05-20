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Российский подросток устроился на подработку к мошенникам и попался полиции

В Красноярском крае задержали 15-летнего помощника телефонных мошенников

В Красноярском крае задержали 15-летнего подростка, который устроился на подработку к телефонным мошенникам. Об этом сообщает »МВД медиа».

По информации ведомства, полицейским поступили сообщения о похищении денег мошенниками у 73-летней пенсионерки из села Каптырево и 96-летнего жителя поселка Шушенское. Аферисты обманули россиян по схеме «ваш родственник попал в ДТП», позвонив им под видом детей.

Обманутые пожилые люди вручили курьеру мошенников в общей сложности 364 тысячи рублей. Полицейские задержали помощника преступников, которым оказался 15-летний подросток. Юноша подал объявление о поиске подработки на одной из площадок и на него вышли злоумышленники с предложением поработать на них курьером.

Отмечается, что подростка уведомили о криминальном характере работы, однако это его не остановило. В отношении юноши возбуждено уголовное дело, ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее в Омске курьер мошенников обокрал пенсионерок на 1,8 млн рублей и попался полиции.

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