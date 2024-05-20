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На видео попал момент нападения пьяного афганца с ножом на студентку в Москве

На видео попал момент, как пьяный афганец нападает с ножом на студентку в Москве

На видео попал момент нападения пьяного жителя Афганистана с ножом на студентку в Москве, которая стояла на автобусной остановке. Кадры распространились в соцсетях.

На видео можно заметить, что мужчина в темной одежде подходит к девушке, наносит ей один удар ножом в шею, а затем быстро убегает. 48-летнего афганца задержали, он находился в нетрезвом состоянии. У подозреваемого нашли складной нож.

По данным СМИ, инцидент произошел на Уральской улице в районе Гольяново. На 22-летнюю студентку Московского социально-педагогического института Алису со спины напал неизвестный и ударил ножом. Девушку госпитализировали с непроникающим ранением. Сейчас медики борются за ее жизнь, оказывая пострадавшей всю необходимую помощь. На данный момент мотив преступления неизвестен.

Ранее появилось видео с раненой студенткой, которую изрезал ножом афганец в Москве.

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