Путин освободил Левицкую от должности своего советника

Президент Российской Федерации Владимир Путин снял с должности своего советника Александру Левицкую. Соответствующее распоряжение размещено на официальном интернет-портале опубликования правовых актов.

«Освободить Левицкую А.Ю. от должности советника президента», — указывается в документе.

Незадолго до этого Путин назначил Олега Савельева заместителем министра обороны России — руководителем аппарата министерства.

После инаугурации президента России Владимира Путина правительство РФ в соответствии с Конституцией ушло в отставку. 10 мая Путин переназначил Михаила Мишустина главой кабмина, после чего премьер-министр внес на рассмотрение Госдумы кандидатуры глав министерств. 12 мая президент предложил Совету Федерации кандидатуры министров силового блока, а также руководителей спецслужб. 14 мая Госдума и Совфед закончили рассмотрение кандидатов, а президент подписал указы об их назначении. Как изменился состав правительства — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин заявил, что изменений в структуре Генштаба не будет.