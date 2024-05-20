«Раньше не хватило духу»: Трепова извинилась перед вдовой Татарского, но ее приговор оставили в силе Апелляционный военный суд утвердил 27-летний приговор Треповой по делу о теракте

Военный суд оставил в силе приговор Дарье Треповой по делу о теракте, хотя прокурор запрашивал увеличение срока лишения свободы до 28 лет. Защита девушки вновь настояла на невиновности подсудимой и намерена и дальше обжаловать приговор. Во время суда Трепова впервые извинилась перед вдовой Владлена Татарского.

Первый Западный окружной военный суд признал законным приговор Дарье Треповой по делу о теракте в петербургском кафе, в ходе которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин). Суд назначил ей наказание в виде 27 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере 600 тыс. рублей.

«Приговор Второго Западного окружного военного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу и апелляционное представление — без удовлетворения», — заявила судебная коллегия.

Это окончательный приговор, он подлежит исполнению. В ближайшее время Трепову этапируют в колонию, где она будет отбывать наказание.

Подсудимая не присутствовала на заседании лично, она была в СИЗО-5 Санкт-Петербурга и участвовала в заседании по видеосвязи. Потерпевшие также предпочли подключиться к заседанию по видео, поскольку оно проходило в военном городке Власиха в Московской области. Туда приехала только жена погибшего военкора Валерия Фомина. Во время заседания Трепова извинилась перед вдовой и заявила, что сделать это раньше у нее «не хватило духу».

Трепова добавила, что ей больно при виде слез женщины.

В беседе с РИА Новости Валерия Фомина заявила, что удовлетворена решением суда.

Позиция защиты

Адвокат Даниил Берман продолжал настаивать на невиновности Треповой и попросил суд оправдать ее по основным пунктам обвинения. В апелляционной жалобе указано, что приговор вынесен с нарушением закона. Берман отметил, что, по словам свидетелей, Трепова думала, что Татарский поставит статуэтку у себя дома, чтобы его могли прослушивать. Адвокат добавил, что обвинительный приговор основан на «домыслах и предположениях». Якобы Трепова знала, что в статуэтке взрывчатка, знала о ее свойствах и сумела выбрать такое место в зале, чтобы самой не пострадать.

«Как мы знаем по видео, Татарский, когда открывал статуэтку, повернулся к Треповой спиной, тем самым он закрыл ту часть зала своим телом, весь взрыв пришелся на Максима Фомина, царствие ему небесное... Она остается в зале, дожидается взрыва, выходит из кафе и начинает хаотично двигаться по городу, идет в магазин и покупает на свой паспорт сим-карту, едет к другу своего мужа на такси. В чем замысел, где попытка скрыться, какие доказательства умышленности?» — сказал Берман во время суда.

По словам адвоката, СБУ втянули Трепову, которой «захотелось поиграть в шпионские игры», в свою специальную операцию. Он утверждает, что украинские службы делали это постепенно, начиная с фотографирования. Берман настаивал на изменении квалификации дела и просил заменить режим отбывания наказания. Он назвал приговор чрезмерно суровым и попросил назначить наказание, которое бы не превышало времени, проведенного в СИЗО. Трепова признала свою вину только в использовании поддельных документов.

«Ничего, кроме улыбок Треповой в такси, не легло в итоге в основу обвинительного приговора. Также суд не учел ни одно из смягчающих обстоятельств, в том числе состояние здоровья. Она активно сотрудничала со следствием, сама просила о том, чтобы ее допросили, ни разу не воспользовалась 51-й статьей. Да, вину она не признала, но тем не менее», — заявил Берман.

Приговор Дарье Треповой — самый большой из когда-либо вынесенных женщинам в России. Согласно действующему законодательству, женщинам не могут назначить пожизненное лишение свободы или отправить в колонию строгого или особого режима. Срок наказания для женщин не может превышать 25 лет, но по террористическим статьям суд может назначить до 30 лет.

Прокурор — за ужесточение наказания

«Известия» выяснили, что во время заседания обвинение требовало увеличить срок Треповой до 28 лет лишения свободы и размер штрафа до 800 тыс. рублей, так как назначенное наказание «чрезмерно мягкое».

По словам прокурора, у подсудимой медицинское образование. При этом она «равнодушно наблюдала за страданиями» потерпевших и не пыталась им помочь. Прокурор утверждает, что это доказательство опасности Треповой для общества.

Обвинитель отметил, что в личных беседах Трепова заявляла, что Татарского «хотят убрать», и говорила «я либо погибну, либо сяду в тюрьму». Прокурор добавил, что подсудимая постаралась покинуть кафе сразу после передачи статуэтки, однако военкор попросил ее остаться и сесть рядом. Тогда Трепова заявила о своем стеснении и отошла подальше. По словам стороны обвинения, подсудимая готовилась к вечеру, даже сделала себе прическу, чтобы Татарский ее узнал и пригласил к сцене.

В беседе с журналистами Дарья Трепова заявила, что подаст кассационную жалобу на свой приговор: «Да, буду дaльше обжалoвать».

Трепова 2 апреля 2023 года во время «творческого вечера» военкора Владлена Татарского в кафе Street Food Bar №1 в Санкт-Петербурге вручила ему статуэтку, начиненную взрывчаткой. В результате взрыва Татарский погиб, 52 человека пострадали, кафе было частично разрушено.

Против Треповой возбудили дело о теракте, перевозке и хранении взрывчатых веществ и использовании поддельных документов. В январе ее признали виновной и приговорили к 27 годам колонии общего режима с ограничением свободы на два года и штрафом 600 тыс. рублей.