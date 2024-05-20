На всей территории Украины запущена воздушная тревога

Зона воздушной тревоги распространилась на все области Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации республики.

Согласно информации национального ресурса по оповещению населения, сирены тревоги слышны в Черновицкой, Черниговской, Черкасской, Хмельницкой, Харьковской, Тернопольской, Сумской, Ровненской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Житомирской, Днепропетровской, Волынской и Винницкой областях. Означенные регионы подсвечены на онлайн-карте красным цветом.

Уточняется, что несколько часов назад сигналы воздушной тревоги включились в Полтавской, Сумской и Харьковской областях страны.

Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской военной и энергетической инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после атаки Крымского моста. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, иногда сразу на всей территории страны.

Ранее в Одессе произошел взрыв.