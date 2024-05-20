Программу дальневосточной и арктической ипотеки распространили на участников СВО

Правительство России внесло изменения в программу «Дальневосточная и арктическая ипотека», распространив ее действие на участников СВО и членов их семей. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Минфин России.

Теперь программа будет распространена на граждан, участвующих или ранее участвовавших в специальной военной операции, а также на членов семей тех из них, кто не вернулся с полей СВО.

Кроме того, из программы исключено требование о наличии пятилетнего стажа работы для медицинских и педагогических работников. А максимальный размер кредита на приобретение жилья на вторичном рынке в моногородах увеличен до 9 млн рублей.

15 мая сообщалось, что Минфин планирует повысить ставку по ипотеке до 12% для семей с детьми от 6 лет. В то же время специальная ипотечная программа для семей с детьми младше 6 лет под 6% будет продлена.

Сейчас кредит на жилье по этой программе могут взять семьи с одним ребенком, который родился с 1 января 2018 года до 31 декабря 2023 года, с двумя и более детьми младше 18 лет или с ребенком с инвалидностью.

Ранее стало известно, что спрос россиян на ипотеку весной резко вырос.