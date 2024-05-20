Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Программу дальневосточной и арктической ипотеки распространили на участников СВО

Минфин РФ: в льготную программу дальневосточной ипотеки включили участников СВО

close
100%
Нина Зотина/РИА «Новости»

Правительство России внесло изменения в программу «Дальневосточная и арктическая ипотека», распространив ее действие на участников СВО и членов их семей. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Минфин России.

Теперь программа будет распространена на граждан, участвующих или ранее участвовавших в специальной военной операции, а также на членов семей тех из них, кто не вернулся с полей СВО.

Кроме того, из программы исключено требование о наличии пятилетнего стажа работы для медицинских и педагогических работников. А максимальный размер кредита на приобретение жилья на вторичном рынке в моногородах увеличен до 9 млн рублей.

15 мая сообщалось, что Минфин планирует повысить ставку по ипотеке до 12% для семей с детьми от 6 лет. В то же время специальная ипотечная программа для семей с детьми младше 6 лет под 6% будет продлена.

Сейчас кредит на жилье по этой программе могут взять семьи с одним ребенком, который родился с 1 января 2018 года до 31 декабря 2023 года, с двумя и более детьми младше 18 лет или с ребенком с инвалидностью.

Ранее стало известно, что спрос россиян на ипотеку весной резко вырос.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами