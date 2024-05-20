Путин сменил замминистра обороны РФ

Президент России Владимир Путин назначил Олега Савельева заместителем министра обороны РФ — руководителем аппарата министерства. Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Документ вступает в силу со дня его подписания.

Другим указом Путин освободил от должности замглавы Минобороны РФ Юрия Садовенко.

Савельев родился 27 октября 1965 года в Ленинграде. Он окончил радиофизический факультет Ленинградского политехнического института (ныне Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого). С августа 2008 года по апрель 2014 год Савельев уже работал под руководством нового министра обороны РФ Андрея Белоусова в должности замминистра экономического развития РФ.

С 31 марта 2014 года по 15 июля 2015 года Савельев был министром РФ по делам Крыма в правительстве Дмитрия Медведева. Позднее министерство было упразднено.

14 мая Путин утвердил министров силового блока и руководителя внешнеполитического ведомства. Андрей Белоусов стал министром обороны, Владимир Колокольцев и Александр Куренков сохранили за собой посты глав МВД и МЧС. Сергей Лавров вновь утвержден на должность главы МИД, а Константин Чуйченко остался главой Минюста.

После инаугурации президента России Владимира Путина правительство РФ в соответствии с Конституцией ушло в отставку. 10 мая Путин переназначил Михаила Мишустина главой кабмина, после чего премьер-министр внес на рассмотрение Госдумы кандидатуры глав министерств. 12 мая президент предложил Совету Федерации кандидатуры министров силового блока, а также руководителей спецслужб. 14 мая Госдума и Совфед закончили рассмотрение кандидатов, а президент подписал указы об их назначении. Как изменился состав правительства — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин заявил, что изменений в структуре Генштаба не будет.