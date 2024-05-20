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В Минфине США назвали главную тему предстоящих встреч в формате G7

Йеллен: основной темой встреч министров финансов G7 станет судьба активов РФ

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Al Drago/Pool via Reuters

Поиск путей использования замороженных российских активов станет основной темой предстоящих встреч министров финансов из стран — членов «Большой семерки» (G7). Об этом рассказала министр финансов США Джанет Йеллен, передает РИА Новости.

По данным агентства, заседания состоятся в период с 23 по 25 мая в итальянском городе Стреса. В преддверии мероприятия Йеллен заявила, что в настоящее время G7 крайне важно помочь Украине с оснащением ее армии и финансированием критически значимых услуг. Кроме того, она обратила внимание на необходимость поддержать восстановление страны в долгосрочной перспективе.

«Поэтому я полагаю важным и срочным коллективно определить путь разблокирования российских суверенных активов, обездвиженных в наших юрисдикциях, в пользу Украины. Это будет ключевой темой обсуждения на встречах G7 на этой неделе», — сказала американский министр.

В конце апреля нижняя палата конгресса США приняла законопроект об изъятии заблокированных активов РФ в пользу Украины. За документ проголосовали 360 конгрессменов. Еще 58 парламентариев выступили против. Впоследствии его одобрил американский сенат, и подписал президент страны Джо Байден.

Ранее журналисты выяснили, какие из стран — членов «Большой двадцатки» (G20) выступают против конфискации российских активов.

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