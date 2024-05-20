Обстановка на поле боя в ходе специальной военной операции (СВО) с каждым днем становится все более сложной для украинской армии. Такое наблюдение сделал отставной полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков в беседе с журналистом Александром Шелестом (признан в РФ иностранным агентом).

«Ситуация с каждым днем для нас становится все более опасной», — заявил военный запаса.

По его оценке, Вооруженные силы (ВС) России создают серьезные трудности для потерявшей инициативу армии Украины на многих направлениях фронта, что побуждает Вооруженные силы Украины (ВСУ) постоянно перебрасывать свои резервы.

Стариков считает, что потеря важных населенных пунктов для украинской армии только сильнее усугубляет их и так незавидное положение.

«Сдавать Часов Яр ни в коем случае нельзя. <...> Мы постоянно будем перебрасывать туда резервы», — подытожил полковник в отставке.

До этого газета Newsweek писала, что сдача Часова Яра может вызвать цепную реакцию, которая приведет к потере других населенных пунктов по принципу домино.

Ранее сообщалось, что армия России будет освобождать Купянск и Часов Яр в ходе наступления.