Эксперт по Израилю счел публичным вбросом просьбу прокурора МУС выдать ордер на арест Нетаньяху

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан заявил, что добивается выдачи ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и лидера палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара. Эксперт по Израилю и Ближнему Востоку Александр Каргин объяснил «Газете.Ru», что заявление представителя МУС — это попытка оказать давление на Нетаньяху со стороны президента США Джо Байдена, поскольку американскому лидеру перед выборами выгодно окончание конфликта в Газе.

«Прокурор ничего не потребовал в юридическом плане, он в интервью CNN заявил, что заинтересован в выдаче ордеров на арест Беньямина Нетаньяху и Яхьи Синвары — главаря ХАМАС в Газе, что есть основания полагать, что со стороны этих лиц совершены преступления. То, что МУС является политическим инструментом, мы в России все хорошо знаем. Скорее всего данное интервью — это попытка давления на Нетаньяху со стороны Байдена. Байдену нужно, чтобы Нетаньяху сейчас присмирел и до выборов в ноябре его не беспокоил. Операция Израиля в Газе мешает Байдену переизбраться. Его электорат от него разбегается, он по опросам сейчас проигрывает Трампу. И он давит таким образом на Нетаньяху, чтобы тот прекратил конкретно операцию в Рафахе, а в идеале в целом замирился с ХАМАС и вывел войска из Газы. Нетаньяху на это не согласен, так как общественное мнение в Израиле прямо противоположное, они требуют продолжения операции в Газе», — сказал он.

По мнению Каргина, Нетаньяху не пойдет на сделку с ХАМАС из-за давления США, поскольку ему важно «удержаться в кресле» премьера.

«Интервью — это публичный вброс, публичный шаг. Через это Байден давит на израильского премьера. Нетаньяху может либо прогнуться, либо нет. Если прогнется, мы это увидим, просто начнутся какие-то переговоры между Израилем и ХАМАС. На практике для Нетаньяху это будет конец политической карьеры, так как Израиль от него отвернется. Скорее всего Нетаньяху не пойдет на это давление, потому что для него сейчас важнее удержаться в кресле. Все-таки обвинения со стороны МУС — это далеко, не сейчас и вообще непонятно, когда и как это будет. А его премьерство — это здесь и сейчас. Поэтому я думаю, что вряд ли израильское руководство сейчас начнет сворачивать операцию в Газе», — добавил он.

20 мая главный прокурор МУС Карим Хан рассказал в эфире телеканала CNN, что орган добивается выдачи ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Израиля Йоава Галланта и трех лидеров палестинского движения ХАМАС — Яхьи Синвара, Мохаммеда Диаба Ибрагима аль-Масри и Исмаила Хании. Всех их МУС подозревает в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

Ранее Нетаньяху попросил президента США Джо Байдена помочь предотвратить выдачу ордеров МУС на арест.