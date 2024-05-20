Загитова выложила видео в купальнике, показав, как она готовится к защите диплома

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в своем Telegram-канале видео, на котором она отдыхает на пляже в Дубае, готовясь к защите диплома.

На видео Загитова лежит на шезлонге в зеленом купальнике и смотрит в планшет.

«Отвлекают», — подписала ролик Загитова.

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, однако о ее завершении так и не объявила.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.

Ранее Загитова рассказала, что фанаты довели ее до слез.