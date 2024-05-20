«Кто-то может не на ту кнопку нажать»: чем опасны аттракционы в России Президент «Сапир» Просандеев: у 80% аттракционов в РФ превышен допустимый срок службы

Больше 80% аттракционов в России — старше 10 лет. Менять их владельцы не спешат — это обойдется в десятки миллионов рублей. Но возраст — лишь одна из проблем, отмечают эксперты. Что не так с парками аттракционов и как обезопасить себя от несчастного случая в местах развлечений — разбиралась «Газета.Ru».

Семь минут на высоте

Официальной статистики по несчастным случаям на аттракционах нет. Однако СМИ регулярно сообщают о поломках, которые заканчиваются серьезными травмами. В начале мая в Ейске Краснодарского края трое детей пострадали, вылетев из кресел на аттракционе «Лавица». Следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

5 мая в «Сочи-парке» произошел сбой в работе аттракциона «Квантовый скачок». В результате люди зависли на высоте на семь минут. Обошлось без пострадавших, механизм перезапустили, и посетители смогли спуститься самостоятельно.

Куда хуже закончилась история в Оренбурге прошлой весной. Там на майских праздниках обрушился аттракцион «Вихрь». Пострадали 20 человек, 12 были госпитализированы. Два человека, в том числе один ребенок, находились в тяжелом состоянии.

Следователи возбудили уголовные дела по статьям о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Руководителей компаний, обслуживающих карусель, задержали.

«Могут проработать до 50 лет»

Для большинства аттракционов в России допустимый срок службы составляет 10 лет. И около 80% каруселей уже его превысили, отмечает президент Союза ассоциаций и партнеров индустрии развлечений «Сапир» Алексей Просандеев.

«На самом деле это не так страшно, чаще всего речь идет о небольшой переработке. Более того, для них есть все детали, и при надлежащем обслуживании они могут проработать до 50 лет», — объясняет эксперт.

Сильно превысили срок службы лишь советские аттракционы. Постепенно их выводят из эксплуатации, но в некоторых регионах они продолжают работать, так как купить новые организаторы не в состоянии.

По словам доцента Финансового университета при правительстве России Петра Щербаченко, за последние четыре года стоимость аттракционов заметно выросла. Раньше одна карусель обходилась примерно в 10–13 млн рублей, а сейчас цена колеблется в районе 20–30 млн рублей.

«Старые аттракционы частично обновляют, перекрашивают, однако технико-механическая часть останется такой же, как раньше», — сообщил Щербаченко.

Есть сложности и с экстремальными аттракционами. «Их всегда закупали за границей, в основном в Испании, Италии и США. Приобрести новые сейчас невозможно, а производить в России пока нецелесообразно, так как не хватает емкости рынка», — отметил президент «Сапир» Алексей Просандеев.

Но возраст оборудования не единственная проблема парков развлечений.

«Кто-то может растеряться, не на ту кнопку нажать»

Предотвратить поломки, даже у старых моделей, должно грамотное обслуживание. По регламенту аттракционы обязаны проходить ежегодное техническое освидетельствование.

«Специалисты из аккредитованных организаций выезжают на место, проводят все измерения, а по итогам исследования дают заключение о технической пригодности аттракциона либо пишут замечания, которые необходимо устранить, — объясняет Просандеев. — Только затем владелец со всем этим пакетом документов приходит в Гостехнадзор и получает разрешение на эксплуатацию».

Помимо этого, в каждом парке должен быть инженер, который ежедневно осматривает оборудование перед запуском. Все записи об этом обязаны вносить в журнал.

За нарушения бизнесменам грозит административный штраф, а в случае реальной угрозы жизни посетителей — и уголовная ответственность.

По мнению специалистов, эти меры обычно заставляют владельцев парков быть более ответственными, и чаще всего к ЧП приводит не сознательное игнорирование требований, а банальная халатность.

«Чтобы что-то отвалилось и кого-то убило — это редкость. В основном аварии связаны с человеческим фактором,

— считает руководитель испытательной лаборатории «Марстар» Иван Зыгарь. — Операторы и администраторы — сезонные работники, и уровень их подготовки всегда разный. Кто-то может растеряться, не на ту кнопку нажать, что-то забыть застегнуть, защелкнуть».

По словам экспертов, чтобы обезопасить себя, посетителям парка развлечений нужно как минимум обращать внимание на наличие информационной таблички, где указана дата последней проверки, и на номер государственной регистрации аттракциона. Чаще всего они размещены у касс, отмечает Алексей Просандеев.

Эксперт Иван Зыгарь также рекомендовал посмотреть за работой оператора. «Если вы заметили, что он постоянно отвлекается, то на этот аттракцион идти не стоит», — считает Иван Зыгарь.

На государственном уровне проблему безопасности аттракционов обсуждается, но существенных изменений пока не предлагается. Так, в сентябре 2023 года правительство РФ одобрило единый законопроект о контроле за работой и состоянием аттракционов всех видов.

Он должен согласовать между собой уже действующие нормы. В частности, разделить полномочия ведомств и органов власти в контроле за эксплуатацией оборудования.