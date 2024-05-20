Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Президент «Динамо» рассказал, приглашал ли он Джикию в клуб

Президент «Динамо» Гаджиев: готовы встретить Джикию в любом статусе

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал, что клуб не делал официального предложения игроку московского «Спартака» Георгию Джикии, передает «РБ Спорт».

«Мы не делали официального предложения Джикии. Он может еще играть на высоком уровне несколько лет. Мы готовы встретить Джикию в любом статусе», — сказал Гаджиев.

Джикия покинет «Спартак» после текущего сезона.

Джикия выступал за «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. Клуб официально объявил о его уходе 18 мая. На следующий день Джикия вывел команду на поле с капитанской повязкой и отыграл 67 минут в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Рубином».

«Спартак» обыграл «Рубин» со счетом 3:1. Джикия результативными действиями в своем последнем матче не отметился.

После этой победы «Спартак» располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды, которую сейчас возглавляет исполняющий обязанности главного тренера Владимир Слишкович, 49 очков. «Рубин» идет на седьмой строчке в РПЛ, набрав 41 балл.

Ранее Джикия рассказал, будет ли ему интересно продолжить карьеру в Махачкале.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами