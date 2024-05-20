Президент «Динамо» рассказал, приглашал ли он Джикию в клуб

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал, что клуб не делал официального предложения игроку московского «Спартака» Георгию Джикии, передает «РБ Спорт».

«Мы не делали официального предложения Джикии. Он может еще играть на высоком уровне несколько лет. Мы готовы встретить Джикию в любом статусе», — сказал Гаджиев.

Джикия покинет «Спартак» после текущего сезона.

Джикия выступал за «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. Клуб официально объявил о его уходе 18 мая. На следующий день Джикия вывел команду на поле с капитанской повязкой и отыграл 67 минут в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Рубином».

«Спартак» обыграл «Рубин» со счетом 3:1. Джикия результативными действиями в своем последнем матче не отметился.

После этой победы «Спартак» располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды, которую сейчас возглавляет исполняющий обязанности главного тренера Владимир Слишкович, 49 очков. «Рубин» идет на седьмой строчке в РПЛ, набрав 41 балл.

Ранее Джикия рассказал, будет ли ему интересно продолжить карьеру в Махачкале.