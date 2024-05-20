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Топ-менеджер «дочки» РЖД отправлен под домашний арест

Суд отправил топ-менеджера «дочки» РЖД под домашний арест за мошенничество

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Shutterstock

Суд отправил топ-менеджера «дочки» РЖД Георгия Черкезова под домашний арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Постановлением Черемушкинского районного суда города Москвы первому заместителю генерального директора АО «ВРК-1» Черкезову Георгию Георгиевичу избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 2 суток», — сообщили в суде.

Черкезов проходит в деле обвиняемым по ч. 4 ст. 159 УК РФ, мошенничество в особо крупном размере. Другие детали уголовного дела не раскрываются.

До этого в Самарской области по подозрению в мошенничестве была задержана советник губернатора Ольга Михеева.

По версии следствия, Михеева незаконно занимала в Институте регионального развития сразу две должности — гендиректора и директора по стратегическому развитию. При этом получала зарплату и премии за работу, которую фактически не выполняла.

Ранее в Госдуме призвали информировать россиян о мошенниках через сериал.

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