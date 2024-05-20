В МИД рассказали, какие страны могут поучаствовать в «Интервидении»

Идея проведения в России музыкального конкурса «Интервидение» вызвала большой интерес за рубежом, рассказали «Газете.Ru» в министерстве иностранных дел РФ. В ведомстве отметили, что приглашения поучаствовать были направлены в страны СНГ и Латинской Америки.

«Для начала реализации инициативы приглашения были направлены в страны СНГ, БРИКС, ШОС, ряд стран Латинской Америки. Конкурс уже вызвал большой интерес среди зарубежной общественности. К участию приглашены популярные артисты в своих странах», — сказали в МИД.

В министерстве добавили, что по плану конкурс будет ежегодным и «станет открытой площадкой для демонстрации аутентичной национальной песенной культуры». В ведомстве также заявили, что учредить конкурс предложил в октябре 2023 года некоммерческий Фонд сохранения и поддержки культурного наследия и развития национальной и мировой культуры «Традиции искусства», идею одобрил президент страны Владимир Путин.

В феврале директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям министерства иностранных дел Александр Алимов заявил, что в России началась работа по организации «Интервидения» — аналога международного песенного конкурса «Евровидение». Он уточнял, что ведомство помогает организаторам налаживать международные контакты, а в Москве уверены, что идею ждет «оглушительный успех». По его словам, Китай уже назначил представителя, который будет отвечать за участие страны в «Интервидении», поэтому организаторы ждут аналогичных шагов от других стран-участниц.

«Евровидение-2024» проходило с 7 по 11 мая в шведском городе Мальме. Россию отстранили от участия в конкурсе еще в 2022 году из-за проводимой ею специальной военной операции на Украине.

Победителем соревнования в 2024 году стал рэпер Nemo (Немо Меттлер) из Швейцарии с песней The Code. Второе место занял хорватский певец Baby Lasagna, третье место досталось хип-хоп исполнительницам с Украины — Алёне Савраненко и Jerry Heil (Яна Шемаева).

Ранее телеведущая Ксения Бородина порадовалась, что «Евровидение» не показывали в России.