«Наступать по 15-20 км в сутки». Как решить проблему обстрела российских территорий?

Российские войска проводят в Харьковской области операцию по созданию санитарной зоны, чтобы украинские войска не могли обстреливать регионы РФ. Что нужно для того, чтобы удары по территории России прекратились, а ВС РФ могли наступать со скоростью 15-20 км в сутки, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Представители российского экспертного сообщества полагают, что цель наступательных боевых действий ВС РФ на Харьковском направлении — создание санитарной зоны с целью предотвращения обстрелов территории России.

На первый взгляд, все логично. Но в этом деле есть и нюансы. К примеру, российская армия отодвинула линию боевого соприкосновения на 40-45 км, то есть приграничные территории РФ стали находиться вне зоны досягаемости ствольной артиллерии противника. Но у ВСУ остаются РСЗО с дальностью стрельбы 70-160 км. Тогда для предотвращения обстрелов приграничных регионов России надо отодвигать передний край и на это расстояние.

К примеру, решили и подобную задачу. Но ВСУ располагают дальнобойными ракетами ATACMS с дальностью стрельбы до 300 км. То есть передний край надо отодвигать уже на 300 км.

Допустим, подразделения ВС РФ вышли и на этот рубеж. Но у противника остаются беспилотные летательные аппараты с радиусом боевого применения 1000 км и более. Ведь для соответствующего общественного резонанса необходим удар всего 2-3 БЛА по центру Белгорода. Хорошо, отодвинули и на 1000 км. А там и до западной границы Украины недалеко.

В общем, операция по созданию санитарной зоны — вполне логичная задача, но кардинально решить ее перемещением переднего края, наверное, нельзя. Все-таки требуется нанести противнику ряд чувствительных поражений и принудить к заключению полномасштабного договора.

Именно это будет решением проблемы. Возникает обычный в этом случае вопрос — что делать?

Господство в воздухе

В последнее время в ходе специальной военной операции продвижение войск на 4-5 км считается крупным успехом, тогда как совсем недавно нормативы были несколько иные. В ходе наступательной операции оперативно-стратегического масштаба предполагалось углубиться на территорию противника на 150-200 км со средним темпом продвижения 15-20 км в сутки. Почему же подобные цифры сегодня выглядят чуть ли не следствием воспаленного воображения?

Для того, чтобы осуществлять наступательные операции с подобными показателями, необходимо, чтобы авиация уверенно действовала в зонах поражения украинских ЗРК/ЗРС. То есть без господства в воздухе наступательные операции оперативно-стратегического масштаба проводить нельзя.

Для этого надо в полном объеме вывести украинскую ПВО из строя. Чтобы решить эту задачу, вооруженные силы должны (как минимум) располагать: эффективными средствами радиотехнической разведки (РТР); современными самолетами-постановщиками помех, действующими из зон барражирования; современными самолетами РЭБ, аналогичными по своим летно-техническим характеристикам многофункциональным истребителям, действующим в боевых порядках ударных групп оперативно-тактической авиации; специальными подразделениями многофункциональных истребителей, предназначенными для борьбы с ЗРК, оснащенными эффективными средствами радиотехнической разведки и ракетами «воздух — РЛС противника».

Кроме того, для уничтожения ЗРК/ЗРС противника надо привлекать оперативно-тактические ракетные комплексы и крылатые ракеты воздушного базирования во взаимодействии с самолетами радиотехнической разведки и космическими средствами РТР и оптоэлектронной разведки. Особо следует подчеркнуть, что время от обнаружения ЗРК противника до постановки задач ОТРК не должно превышать несколько минут. В противном случае удар может быть произведен по пустому месту. В этих целях космические аппараты и самолеты РТР должны, образно говоря, непрерывно висеть над противником.

Наконец, ударные группы авиации должны быть в изобилии снабжены всеми необходимыми авиационными средствами поражения. На противника должен быть обрушен просто град фугасных и объемно-детонирующих бомб.

Вот если эти проблемы решены, то тогда и наступать можно будет по 15-20 км в сутки.

Новое оружие в зоне СВО

Некоторые представители экспертного сообщества полагают, что применение новых образцов вооружения в зоне СВО приводит к необходимости резкого перераспределения имеющихся ресурсов для организации соответствующего противодействия.

Иными словами, новое оружие — новые методы борьбы. И якобы именно новое оружие привело к тому, что темпы наступления противоборствующих сократились до нескольких сот метров в сутки, а также именно это обстоятельство лежит в основе провала знаменитого «контрнаступа» ВСУ лета 2023 года.

К слову говоря, генерал Валерий Залужный называл это войной одного шанса. Под этим он подразумевал, что новые системы вооружений очень быстро становятся ненужными, потому что ВС РФ быстро находят, что им противопоставить.

«Например, мы успешно применяли крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP, но недолго. Русские всегда учатся. Второго шанса они нам не дают. И им это удается», — отметил один из офицеров штаба Валерия Залужного.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Это отчасти верно, но и тут есть существенные нюансы, причем для обеих противоборствующих сторон. Для начала надо отметить один принципиальный момент, на который мало обращают внимание, а ведь в ходе боевых действий в зоне СВО пока не явлено ни одного принципиально нового образца оружия, каковым, например, являлись танки или отравляющие вещества в ходе Первой мировой войны.

К примеру, M142 HIMARS в серийном производстве находится с 2003 года. О разработке этого оружия стало известно еще с 1994 года. Первые случаи боевого применения отмечаются с 2007 года. То есть к моменту появления M142 HIMARS на фронтах СВО прошло более 15 лет с начала его участия в боях. К неожиданностям его появление на линии боевого соприкосновения привести, по идее, не должно.

close 100% HIMARS Global Look Press

Та же ракета Storm Shadow/SCALP-EG состоит на вооружении стран НАТО с 2001 года. Ракеты ATACMS — с 1991 года. О бомбах малого диаметра наземного базирования стало известно еще в 2015 году.

То есть, повторим, внезапным и неожиданным тут, по большому счету, быть ничего не должно. Тем не менее в ряде случаев это оказалось именно так, хотя никакого особого дара научного предвидения, чтобы предусмотреть появление этих образцов оружия на фронте, явно не требовалось.

К примеру, для ВСУ начиная с 4 января 2023 года стало весьма неожиданным применение ВКС РФ бомб с унифицированными модулями планирования и коррекции. Однако аналог УМПК – американские бомбы Joint Direct Attack Munition в серийном производстве находятся с 1997 года.

Да и беспилотные летательные аппараты и барражирующие боеприпасы появились на оснащении войск явно не 24 февраля 2022 года. Неожиданным оказался только отчасти масштаб применения образцов вооружения, которые в большинстве случаев известны уже несколько десятилетий. Однако все это можно было предположить и предусмотреть путем простой экстраполяции, тем более что предвестники всему этому были уже отмечены в предыдущих вооруженных конфликтах.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).