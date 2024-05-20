Постпред России при ООН высказался о грядущей мирной конференции по Украине

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что конференция по мирному урегулированию на Украине, которая должна пройти в июне в Швейцарии, не несет добавленной стоимости. Его слова на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН по западным поставкам вооружений Киеву передает ТАСС.

«Запланированная на июнь псевдомирная конференция в Швейцарии является продолжением предыдущих провальных встреч, состоявшихся в Копенгагене, Джидде, на Мальте и в Давосе, и никакой добавленной стоимости в принципе не несет», — сказал дипломат.

2 мая МИД Швейцарии подтвердил даты проведения конференции по Украине. Мероприятие пройдет с 15 по 16 июня в Бюргенштоке. Россия призвала своих союзников не участвовать в ней.

Пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер сообщал, что формула мира Зеленского не будет единственной темой саммита в Швейцарии. Главной целью мероприятия он назвал развитие будущего мирного процесса по урегулированию конфликта.

17 мая президент России Владимир Путин заявил, что обсуждал с китайским лидером Си Цзиньпином возможность участия представителей КНР в конференции по Украине.

Ранее в России назвали мудрой позицию Китая по мирной конференции в Швейцарии.