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Россиянин отсудил более 600 тыс. рублей у больницы за послеоперационное осложнение

Саратовец отсудил более 600 тыс. рублей у больницы за забытую в руке салфетку

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Shutterstock

Житель города Балашова с помощью приставов получил положенную ему компенсацию морального вреда от местной больницы. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Саратовской области.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, 27-летний мужчина в ноябре 2021 года упал и сломал плечо. Пациента доставили в районную больницу, где провели ему операцию, установив металлические штифты. После операции у мужчины возникли сложности с выздоровлением, он был вынужден обратиться в другие медицинские учреждения.

По данным издания 164.ru, мужчине провели повторную операцию в военном госпитале имени Бурденко в Москве, где врачи извлекли из его плеча забытую при предыдущем вмешательстве марлевую салфетку. После этого пациент восстанавливался еще семь месяцев.

После этого он обратился в районную больницу с просьбой компенсировать ему моральный вред. Медучреждение отказалось, тогда балашовец обратился в суд. Суд встал на сторону истца и обязал ответчика выплатить потерпевшему 621 тыс. рублей: компенсацию морального вреда и затраты на экспертизы, юристов.

Медучреждение выплатило компенсацию морального вреда после вмешательства приставов.

Ранее в ХМАО мать шестерых детей не смогла получить пособия из-за ошибки приставов.

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