В Эстонии заявили об инструкторах НАТО на Украине. В России намекнули, что часть из них погибла Захарова: НАТО уже получает обратно тех, кого отправили на Украину обучать ВСУ

Премьер Эстонии Кая Каллас считает, что отправка войск НАТО на Украину для обучения солдат ВСУ не приведет к полномасштабному конфликту с РФ даже в случае гибели инструкторов. В ответ на это представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в НАТО «уже получают своих обучающих обратно». Бывший заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в свою очередь выразила беспокойство в связи с отправкой военных на Украину. Она считает, что это приведет к эскалации.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в беседе с Financial Times заявила, что странам — членам НАТО не стоит опасаться того, что отправка военных на Украину для обучения солдат ВСУ может привести к развязыванию масштабной войны с Россией. По словам премьера, уже есть страны, которые передали Киеву инструкторов для обучения военнослужащих на местах «на свой страх и риск». Каллас утверждает, что в случае ранения или гибели учебного персонала страны НАТО не станут автоматически «бомбить Россию», руководствуясь пятой статьей Устава НАТО о взаимной обороне альянса.

«Эти опасения необоснованны. <...> Если вы отправите своих людей на помощь украинцам... вы знаете, что в стране идет военный конфликт и вы попадаете в зону риска. Поэтому вы идете на риск», — сказала Каллас.

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По данным Financial Times, в ближайшие месяцы ВСУ нужно набрать и обучить сотни тысяч военнослужащих. Украинские и западные чиновники считают, что было бы эффективнее обучить их непосредственно на Украине, чем отправлять и солдат, и вооружение в Польшу или Германию, а затем обратно. Президент Франции Эммануэль Макрон не раз заявлял о готовности осуществить такой шаг, однако большинство членов НАТО исключили возможность отправки войск на Украину.

«Это открытые публичные дебаты, но я думаю, что сейчас нам не следует ничего исключать», — сказала Каллас. Эстония может пойти на такой шаг, если это одобрит парламент страны, считает она.

Балтийские страны связывают свою безопасность с военными успехами Украины, поскольку считают, что проигрыш Киева может побудить российского президента Владимира Путина решить продвигаться дальше — уже в их регион.

Каллас утверждает, что отправка инструкторов на Украину не повлечет эскалации конфликта. Премьер заявила, что если Россия «захочет напасть», то она это сделает без оправданий.

«У нас может быть только цель — победа, но Украина определит, что это за победа», — сказала Каллас. Она добавила, что некоторые сторонники Киева стремятся не к победе Украины, а к тому, чтобы она не проиграла. Премьер напомнила, что это разные вещи. По ее словам, победа для Украины — это «полное освобождение ее территории».

«Получают обучающих обратно»

Официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала слова Каллас по поводу инструкторов НАТО, которые уже обучают украинцев у них на родине:

«Некоторые страны уже получают своих обучающих обратно. Только молчат об этом. Надеюсь, храбрая Кая расскажет подробности».

Бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд в разговоре с ABC News выразила обеспокоенность, что тренировочные базы с инструкторами НАТО станут целями для российских ударов в случае их появления на Украине.

«Это вовлечет НАТО в конфликт напрямую, что может привести к эскалации <...>. Так что я полагаю, что самым разумным будет осуществлять большую часть подготовки за пределами Украины», — цитирует ее ТАСС.

Нуланд добавила, что у НАТО есть «огромное число» тренировочных комплексов в странах-членах, в том числе в ближайших к Украине Польше и Германии. Дипломат отметила, что у Украины все еще есть шанс одержать победу в конфликте, однако шестимесячная задержка помощи со стороны США ухудшила положение. По ее словам, Киеву нужно больше артиллерии и систем ПВО. Несмотря на свою позицию по поводу инструкторов НАТО, Нуланд заявила, что Украина может наносить удары по российским военным объектам для «честной игры».

В начале мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал прямое вмешательство НАТО в конфликт «опасной провокацией»:

«Мы неоднократно говорили, что непосредственное вмешательство на земле в этот конфликт со стороны военных стран НАТО потенциально несет огромную опасность».