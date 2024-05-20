«Для капитуляции подойдет любой»: с кем Россия сможет вести диалог на Украине Сенатор Цеков назвал Зеленского и США препятствием для переговоров РФ с Украиной

Российское наступление на Харьковском направлении активизировало тему диалога между Москвой и Киевом для урегулирования конфликта. В Европе говорят, что Запад давит на Владимира Зеленского для снятия запрета на переговоры с Россией, а в Москве намекают на возможность смены лидера Украины на фоне скорой утраты его легитимности. При этом принципиально от переговоров Россия не отказывается. Кто мог бы говорить с Москвой вместо Зеленского и хотят ли диалога в Киеве — в материале «Газеты.Ru».

Проблемная коммуникация

Переговорный процесс между Украиной и Россией практически остановился весной 2022 года. Тогда стороны смогли согласовать основные тезисы для урегулирования конфликта. По информации СМИ, окончательный договор могли заключить по итогам уже встречи непосредственно лидеров двух стран — Владимира Зеленского и Владимира Путина. Процесс был сорван западными партнерами Киева, посоветовавшими продолжать боевые действия.

Следом Зеленский и парламент Украины законодательно запретили себе вести диалог с Москвой, пока президентом России является Владимир Путин. Кроме того, Киев занял позицию, что какие-либо обсуждения возможны лишь при выводе российских сил и возвращении украинского государства к границам, существовавшим на момент объявления независимости республики в 1991 году.

Спустя два года Путин вышел победителем на очередных выборах главы государства, сохранив пост президента России. А армия страны продолжает специальную военную операцию на Украине и на конец весны 2024 года проводит наступательные действия, в частности в Харьковской области. Открытость к диалогу с Киевом Москва сохраняет, о чем не раз говорил и сам глава государства, но подмечает отсутствие тех, с кем можно было бы вести переговоры на Украине.

В ходе майского визита в Китай Путин констатировал, что украинская «формула мира», которая подразумевает вывод российских войск, основана на «хотелках», а не на реальной ситуации, и ее невозможно обсуждать. По его словам, для Москвы важен вопрос о легитимности Зеленского, так как любые судьбоносные документы надо подписывать с легитимными властями. Срок полномочий лидера Украины истек 20 мая, новых выборов не было из-за военного положения в стране.

По информации радиостанции Europe1, западные государства работают над тем, чтобы убедить Киев пойти на переговоры с Москвой на фоне успехов российской армии на фронте. Источники портала утверждают, что давить на Зеленского по этому треку будут с помощью совместной дипломатической акции. Правда сам лидер Украины не раз уверял, что Запад не заставляет его говорить с Москвой.

Пятерка на замену

Параллельно с обсуждением будущего диалога сторон ведется и другое, связанное с возможными перестановками в высшем руководстве Украины. Как заявили в Службе внешней разведки России, США активно ищут альтернативу Зеленскому, рассматривая пять возможных вариантов на его замену.

«Контакты [у США] установлены с лидером партии «Европейская солидарность» [экс-президентом Петром] Порошенко и мэром Киева [Виталием] Кличко. Негласная работа ведется с руководителем офиса президента Украины [Андреем] Ермаком, бывшим главнокомандующим ВСУ [Валерием] Залужным и экс-спикером Верховной рады [Дмитрием] Разумковым», — отметили в ведомстве.

В СВР добавили, что Зеленский начинает проигрывать борьбу за «умы и сердца» украинцев на фоне утраты легитимности. В ведомстве указали, что его могут поменять из-за проблем на фронте, списав на политика неудачи ВСУ.

Формально из пяти возможных кандидатов на смену Зеленского как минимум трое могут продолжить его курс, в том числе на отказ от диалога с Россией, — Порошенко, Кличко и Ермак. Первые двое пришли к власти с помощью «евромайдана», итогом которого стал переворот и запуск войны в Донбассе. Порошенко даже успел вместе со своим преемником оказаться в розыске МВД РФ в начале мая, но его сохранение в базе, вероятно, окончательно исключило бы шанс на диалог.

Ермак же главный советник Зеленского, его называют самым могущественным главой офиса президента Украины в истории страны и обвиняют в ненужных чистках среди чиновников, а также личном контроле над всеми ключевыми решениями.

Залужный и Разумков —кандидатуры неоднозначные. Бывший главком ВСУ до увольнения считался одним из ключевых соперников Зеленского, обгоняя главу государства в рейтингах, хотя и не проявлял никаких политических амбиций. Вместо генеральских погон он получил место посла Украины в Великобритании.

Разумков — политтехнолог, ведущий участник команды по выдвижению в президенты Зеленского в кампании 2019 года, ушедший с поста спикера Рады из-за конфликта с главой государства и рассматриваемый в качестве его возможного соперника на выборах. Ряд российских Telegram-каналов допускали, что именно с ним Москва могла бы пойти на «субстантивные переговоры» о мире.

Внутренние мнения

Опрошенные «Газетой.Ru» российские депутаты и сенаторы по-разному оценивают перспективы диалога с Украиной, в том числе с учетом персоналий. Член международного комитета Совфеда Сергей Цеков считает, что в Киеве и окружении Зеленского есть люди, готовые говорить с Москвой.

«Главным препятствием для переговоров является сам украинский лидер. Все свои действия он согласовывает с США и Евросоюзом. Они не позволяют ему делать какие-то подвижки в сторону диалога с Россией.

Если он уйдет или исчезнет вместе с американским влиянием на Украину, то, скорее всего, диалог с Москвой смогут вести многие. К примеру, представители правящей партии «Слуга народа», — уверен сенатор.

Он отметил, что на Украине хватает адекватных политиков, которые осознают, что ведут борьбу не за свою страну, а скорее за британскую корону и США. Цеков подчеркнул, что однозначно откажется от разговора с Москвой лишь Порошенко и его партия «Европейская солидарность».

В свою очередь первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа не исключил, что в Киеве могут быть персоналии, готовые пойти на переговоры с Москвой, но в этом им мешает официальный запрет, который действует на всех.

«На сегодняшний день на Украине нет никого, уполномоченного говорить, либо того, с кем это можно было делать. Связано это с тем, что украинская сторона ничего не решает. Все эти люди в Киеве только марионетки и не более того. Диалог вести нам не с кем», — заключил депутат.

Конфликтные перспективы

Эксперты сходятся на том, что в целом конкретная персона в переговорном процессе России и Украины большого значения иметь не будет. Бывший депутат Верховной рады, участник движения «Другая Украина» Владимир Олейник в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что главное тут наличие у участника переговоров полномочий для принятия серьезных решений.

«Внешняя политика и международные переговоры — исключительная компетенция президента Украины, фамилия значения не имеет. Если его нет, то эти полномочия переходят к исполняющему обязанности, им становится спикер Рады. Какой-то министр, губернатор или даже генерал Залужный сделать этого не могут.

Все, что они могут сделать, — это подписать акт капитуляции. На это подойдет и губернатор, если все остальные сбегут. Кто останется — тот и подпишет», — добавил политик.

Олейник заметил, что, кто именно станет таким вариантом вместо Зеленского, которого могут не только отправить в отставку, но и просто признать нелегитимным, зависит от развития ситуации на фронте. По его мнению, все может упереться в размеры «санитарной зоны», создаваемой Россией на Украине.

«Сейчас у украинцев есть американские ракеты дальностью 300 км. То есть буферная зона может быть примерно такой. К примеру, если российская армия займет Одессу, то это защитит Крымский мост, контроль над Киевом обезопасит Белгород. Если же Украине дадут оружие дальностью 1 тыс. км, то надо будет выходить на польскую границу», — сказал политик.

С точки зрения директора Фонда прогрессивной политики Олега Бондаренко, Россия могла бы вести разговор много с кем из числа украинских политиков, было бы желание.

«Аватар неважен. Это может быть хоть какой-нибудь отставник. Главное — готовность к диалогу с Россией и умение нести ответственность за принятые решения. Что касается того, хотят ли сейчас в Киеве вести переговоры с Москвой, то в настоящее время нет. Таких желающих совсем не видно либо это какие-то тщательно законспирированные люди. Вся нынешняя украинская вертикаль власти заточена на продолжение конфликта до конца, неважно, каким страшным он будет», — резюмировал эксперт.