Девочке ампутировали фалангу пальца после попытки перелезть через забор в Петербурге

В Петербурге 11-летняя девочка лишилась фаланги пальца, попытавшись перелезть через забор. Об этом сообщает 78.ru.

Сообщается, что инцидент произошел 18 мая. Девочка попыталась перелезть через забор, но зацепилась за него кольцом и травмировала палец.

Ребенка доставили в медицинское учреждение, врачи приняли решение ампутировать ей фалангу пальца. Медики оперировали несовершеннолетнюю в течение семи часов.

До этого школьнице ампутировали фалангу пальца на ноге после того, как на нее упала статуя в Музее обороны Москвы 24 апреля. В какой-то момент подруги подошли к статуе воина и потянули ее за руки — экспонат не выдержал такой нагрузки и упал на одну из девочек.

Ранее женщина перенесла ампутацию из-за того, что медики не оказали ей помощь после укуса собаки.