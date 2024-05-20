Жена Ассанжа призвала снять с него все обвинения после решения лондонского суда

Супруга Джулиана Ассанжа призвала президента Соединенных Штатов Джо Байдена снять с основателя WikiLeaks все обвинения. Поводом для этого послужило решение Высокого лондонского суда от 20 мая, сообщает ТАСС.

«Снимите обвинения, сейчас наиболее подходящий момент для этого», — сказала она журналистам, адресуя свое обращение Байдену.

Она добавила, что члены семьи Ассанжа чувствуют облегчение и выразила мнение, что его судебное преследование Ассанжа должно быть прекращено.

20 мая стало известно, что Высокий суд Англии и Уэльса постановил разрешить создателю портала WikiLeaks Джулиану Ассанжу подать апелляцию на решение о своей экстрадиции в Соединенные Штаты. Теперь 52-летнему подсудимому разрешено оспорить судебное решение о выдаче его американским властям.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, получил известность благодаря публикации секретных и конфиденциальных материалов правительств разных государств, в том числе США. Вплоть до 2019 года он скрывался от преследования в посольстве Эквадора. В 2022 году МВД Великобритании приняло решение об экстрадиции основателя Wikileaks в США, где ему грозит 175 лет тюрьмы.

Ранее Захарова назвала «экзекуцией» решение лондонского суда по делу Ассанжа.