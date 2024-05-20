Москвича с сине-желтыми волосами оштрафовали за дискредитацию армии

Жителя Москвы признали виновным в дискредитации Вооруженных сил РФ за покрашенные в желтый и голубой цвета волосы на голове. Такое решение принял Тверской суд столицы России, сообщает РИА Новости.

В постановлении суда, которое цитирует агентство, сказано, что мужчина по фамилии Нетёсов в общественном месте «демонстрировал средство наглядной агитации в виде покрашенных волос цветовыми полосами желтого и голубого цвета», совпадающего с расцветкой флага Украины. Тем самым, по мнению суда, он «привлекал внимание неограниченного круга лиц, а также средств массовой информации». Из этого суд сделал вывод, что Нетёсов «совершил публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ».

Агентство отмечает, что фигурант не явился на судебное заседание, однако представил письменное объяснение по делу. В нем он указал, что «не поддерживает ни украинский режим, ни СВО ВС РФ, своей прической ничего не хотел выразить». А также проинформировал суд, что постоянно красит волосы в яркие цвета уже давно, с 2017 года.

Информация о сумме штрафа не приводится. По закону (ст. 20.3.3 часть 1 КоАП РФ) она может варьироваться в пределах от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

8 мая сообщалось, что житель Тульской области был оштрафован за дискредитацию ВС РФ после публикации нескольких постов в соцсетях. Мужчина размещал их на своей странице во «ВКонтакте», записи были публичными.

Ранее жителя Москвы приговорили к принудительным работам за фейки про ВС РФ.