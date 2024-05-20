В Госдуме раскритиковали предложение приравнять диаспоры к иноагентам

Законодательная инициатива депутата Госдумы Михаила Матвеева о приравнивании национальных диаспор России к иноагентам вызовет много вопросов у профильного комитета. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил первый зампред комитета по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов. Он призвал коллегу не смешивать «в одном котле» мигрантов и граждан России.

«Я считаю, что темой межнациональных отношений должны заниматься коллеги, знающие законодательство, национальную политику. Когда ты в этом не разбираешься и путаешь диаспоры, мигрантов, объединения, автономии, получается, что граждане нашей страны других национальностей, которые хотят сохранять свой язык, традиции, культуру, становятся чуть ли не преступниками. Это не очень хорошо, мягко говоря. В данном случае у товарища вот такое понимание всех и вся. И мигранты, и диаспоры в куче. Например, организации со статусом национально-культурных автономий имеют право создавать только граждане России. Какое отношение [к этому] мигранты имеют вообще? Вопрос в другом. У нас большое количество национально-культурных объединений, фондов, организаций, которые декларируют, что занимаются межнациональными отношениями и национальной тематикой. Вот тут нужно разбираться, что это за организации. Кто-то зарегистрирован, кто-то – нет. И как раз по поручению президента совместно с Федеральным агентством по делам национальностей создана рабочая группа для того, чтобы эти национально-культурные объединения систематизировать, [чтобы] увидеть их деятельность. По 100-200 организаций у некоторых представителей, родина которых находится за пределами России. Вот где фронт работы», — сказал Гильмутдинов.

По мнению парламентария, представителей национально-этнических объединений неправильно приравнивать к диаспорам. К тому же, по законодательству они не имеют права заниматься политической деятельностью.

«Я возглавляю Федеральную национально-культурную автономию татар в Казани. У нас разбросаны по всей стране наши граждане. Что они, диаспоры, что ли? Какая мы диаспора? Даже в законе об автономии четко прописан их функционал. Они политической деятельностью не имеют право заниматься и не занимаются. Конечно, я категорически против, чтобы какие-то иностранные государства направляли какие-то деньги. В рамках нашей рабочей группы мы эти моменты тоже смотрим. И если будет необходимость, обязательно пропишем нормы, что никакого финансирования быть не может со стороны иностранных государств. А если оно есть, то должно быть прозрачным, декларируемым, и понятно, на какие цели и задачи. Одно дело – на хороший концерт, например», — пояснил Гильмутдинов.

Депутат Госдумы Михаил Матвеев предложил принять законопроект, который запретит иностранное финансирование этнических объединений (они носят неофициальное название «диаспоры». — Газета.Ru) внутри России.

«В случае взаимодействия объединений, относящихся к этническим общностям, имеющим за рубежом России свои государства, с иностранными гражданами и организациями, предполагается отнесение их к иноагентам», — уточнил парламентарий в своем Telegram-канале.

Матвеев предлагает перерегистрацию всех национально-этнических автономий в национально-культурные объединения — по одному на муниципалитет, регион и страну. Внести законопроект в Госдуму могут до конца мая.

Матвеев уточнил, что ликвидировать так называемые диаспоры в России не будут, потому что это понятие отсутствует в отечественном законодательстве.

Ранее президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД заявил о необходимости обновить подходы к миграционной политике.