Тест: на какую оценку вы сдадите экзамен по русскому языку за 10-й класс
Ответьте на несколько вопросов по русскому языку и узнайте свою оценку
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Издательство «Просвещение»/Freepik
Помните, как изменяются числительные? А сможете найти лексическую ошибку в словосочетаниях и правильно поставить ударение в словах? Проверьте свои знания русского языка с помощью вопросов от ведущего методиста, автора заданий по русскому языку и литературе «Учебник» образовательной платформы «Учи.ру» Юлии Морозовой. Интересно, кто лучше справится — школьники или их родители?
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