Вертолет с президентом Ирана Раиси разбился в горах. Все пассажиры погибли Mehr: президент Ирана Раиси, глава МИД и еще 6 человек погибли в авиакатастрофе

Никто из находившихся на борту вертолета, перевозившего президента Ирана Эбрахима Раиси, не выжил после крушения. Правительственный совет Ирана провел экстренное заседание, на котором было заявлено, что Раиси «сдержал свое обещание и пожертвовал своей жизнью ради нации». Обязанности президента на 50 дней перейдут к первому заместителю — Мохаммаду Мохберу. За это время Исламской Республике предстоит выбрать президента.

«Восьмой президент Исламской Республики Иран Хазрат Аятолла Сейед Эбрахим Раиси принял мученическую смерть во время служения мученическому народу Ирана и его сподвижникам», — было объявлено в понедельник, 20 мая, в мечети Имама ар-Резы (цитата по «Интерфаксу»).

О гибели Раиси, а также членов сопровождающей его делегации и пилотов также сообщили агентства Mehr и Tasnim.

Всего на борту вертолета было восемь человек, в том числе глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, имам мечети Тебриза Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем и губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати.

Гибель президента Раиси подтвердил вице-президент Ирана Мохсен Мансури.

«Мы принадлежим Аллаху и к нему вернемся», — написал Мансури в соцсети X. Эта фраза из Корана обычно используется мусульманами для известий о смерти близкого человека.

На месте катастрофы начался процесс опознания тел погибших.

«Некоторые из тел трудно идентифицировать», — заявил агентству Tasnim представитель Корпуса стражей исламской революции. В иранских СМИ появились фото и видео с предполагаемого места крушения вертолета: на них видно, что вертолет сгорел, его обломки лежат в лесистой местности.

Кто возглавит страну

Правительственный совет Ирана провел экстренное заседание после известий о гибели Раиси.

«Трудолюбивый и неутомимый президент иранского народа, который служил великому народу Ирана на пути к развитию и прогрессу страны, сдержал свое обещание и пожертвовал своей жизнью ради нации», — заявил Совет.

Заседание провел первый вице-президент страны Мохаммад Мохбер. Ему предстоит исполнять обязанности президента после гибели Раиси в течение 50 дней. За это время в стране должны пройти выборы.

Гибель Раиси не повлечет за собой сбои в работе правительства Ирана, говорится в заявлении кабмина, опубликованном в его Telegram-канале.

Европейское издание газеты Politico написало, что смерть Раиси сделала сына руководителя и верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Моджтабу основным возможным преемником отца.

По оценкам издания, верность Раиси руководству страны породила слухи, что он может заменить Хаменеи на посту верховного лидера Ирана. Теперь же многие в стране и за ее пределами считают, что ключевой кандидатурой на пост Хаменеи станет его сын.

Торги остановились, ТВ изменило трансляцию

Государственное телевидение Ирана транслирует, как жители республики молятся за Раиси по всей стране, а также работу спасателей. Тегеранская фондовая биржа решила приостановить работу на несколько дней. На заседании правительства Ирана на кресле, которое занимал Раиси, появилась траурная лента.

Иран получил соболезнования от президентов Азербайджана и Венесуэлы Ильхама Алиева и Николаса Мадуро, премьер-министров Армении, Индии и Таиланда Никола Пашиняна, Нарендры Моди и Сеттха Тхависина, а также МИД Белоруссии.

«Мы скорбим по поводу гибели видного иранского политика, президента Раиси, и с прискорбием думаем о том, что это серьезная утрата», — сказал в разговоре с «Газетой.Ru» председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Крушение в горах

Вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси Bell 212 упал 19 мая недалеко от Джульфы — иранского города на границе с Азербайджаном и в 600 км от Тегерана. Иранская делегация возвращалась из Азербайджана, где Раиси провел встречу со своим коллегой Ильхамом Алиевым. Всего в президентском кортеже было три вертолета. Два других благополучно добрались до места назначения. По информации государственного иранского телевидения, вертолет президента врезался в горный пик.

Вертолет искали больше 10 часов. В районе крушения, по данным Mehr, работали 73 спасательных отряда. Поиски велись в сложных погодных условиях — шел дождь и установился туман. В зоне крушения наблюдалась «термическая депрессия», сообщил РИА Новости ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

В поисках помимо иранских сил участвовали турецкие и российские специалисты. После обнаружения тел погибших российские спасатели вернулись в Москву.