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Как в Грузии протестуют против «закона об иноагентах»

В Тбилиси продолжаются протесты оппозиции против принятия закона «О прозрачности иностранного влияния», который предполагает создание реестра организаций и СМИ, получающих иностранное финансирование. Противники законопроекта считают его «русской версией» закона об иноагентах.

Для разгона митинга тбилисская полиция применила слезоточивый газ и водометы, протестующие ответили на это «коктейлями Молотова».

Посольство США в Грузии уже назвало сегодняшние события «черным днем грузинской демократии», а председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе в ответ на это заметил, что «сегодня «черный день» только для радикальной оппозиции и связанных с ней сил».

Президент Грузии Саломе Зурабишвили сейчас находится в Нью-Йорке, но отменила все запланированные встречи и готовит обращение к народу.

Что происходит в грузинской столице – в фоторепортаже «Газеты.Ru».

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