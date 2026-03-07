Размер шрифта
Стали известны сроки следующего раунда трехсторонних переговоров по Украине

«УП»: новый раунд переговоров Украины, США и РФ может пройти на будущей неделе
Pavel Golovkin/AP

Следующий раунд трехсторонних переговоров по урегулированию на Украине может пройти на следующей неделе, пишет «Украинская правда» («УП») со ссылкой на источники.

По их словам, сейчас обсуждается место встречи. Из-за обострения на Ближнем Востоке запланированные на 5 марта в Абу-Даби переговоры США, Украины и России перенесли. Теперь они могут состояться в Женеве и Стамбуле.

Два дня назад глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что «дух Анкориджа» в отношениях между Москвой и Вашингтоном постепенно испаряется, однако заверил, что трехсторонние встречи по украинскому вопросу не были ширмой. Сами переговоры, как до этого сообщил президент Владимир Зеленский, сейчас «на паузе» из-за конфликта на Ближнем Востоке. На этом фоне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что наступил момент, когда на Украине кто-то должен взять на себя ответственность и сделать всё для успеха переговоров.

Ранее США попросили у Украины помощи с Ираном.

 
