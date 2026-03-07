Нетаньяху: у Израиля есть сюрпризы для Ирана

Нетаньяху заявил, что у Израиля есть сюрпризы, чтобы пошатнуть режим в Иране

У Израиля есть сюрпризы, чтобы «пошатнуть режим» в Иране, заявил в обращении к нации премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Слова израильского политика приводит The Times of Israel.

«Мы создаем условия, которые позволят иранскому народу самим определить свое будущее», — сообщил премьер.

Он заверил, что война против Ирана будет продолжаться без перерыва и компромиссов. В обращении к членам иранского Корпуса стражей исламской революции лидер отметил, что, если они сложат оружие, то не пострадают.

«Момент истины приближается. Израиль не пытается разделить Иран, мы пытаемся освободить Иран», — заключил Нетаньяху.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

