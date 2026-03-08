На Кубани из-за атаки БПЛА вспыхнула нефтебаза

В городе Армавир из-за атаки дрона загорелась нефтебаза. Об этом сообщает в Telegram-канале оперштаб Краснодарского края.

По предварительной информации, при налете никто не пострадал. В борьбе с огнем участвуют 91 человек и 26 единиц техники.

В ночь на 8 марта в Краснодаре и Абинском районе края была объявлена угроза атаки беспилотников.

На этом фоне в краснодарском аэропорту Пашковский с 22:55 7 марта из соображений безопасности ограничили прием и отправку рейсов.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. Для информирования населения используются звуковые сирены, речевые сообщения, push-уведомления в каналах и оповещения через официальные информационные каналы.

В случае атаки дронов местным жителям нужно найти надежное укрытие, следовать инструкциям чрезвычайных служб, убедиться, что у них под рукой есть запас воды, пищи, первой помощи, фонарик и запасные батарейки, а также избегать контакта с БПЛА. В моменты непосредственного пролета беспилотника не следует использовать мобильную связь.

