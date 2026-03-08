«Дроны сносят небоскребы»: Иран атаковал соседей после обещания прекратить удары

Иранские вооруженные силы вновь ударили по странам Персидского залива. Атака произошла после обещания президента Исламской Республики Масуда Пезешкиана не нападать на соседние государства. По мнению Associated Press, это показывает ограниченность полномочий иранского президента. В результате атаки в Дубае загорелся небоскреб 23-Marina. Кроме того, падение обломков БПЛА привело к гибели человека. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Корпус стражей исламской революции (КСИР) выпустил ракеты по странам Персидского залива после обещания президента Ирана Масуда Пезешкиана не нападать на соседние государства, сообщает Associated Press (AP).

«Атаки произошли через восемь часов после того, как президент Ирана принес извинения за нападения на «соседние страны», — говорится в публикации.

По мнению издания, очередной удар Исламской Республики демонстрирует ограниченность полномочий президента , которые не распространяются на Корпус стражей исламской революции, контролирующий баллистические ракеты. КСИР подчинялся аятолле Али Хаменеи, погибшему в результате израильских авиаударов, «и теперь, похоже, выбирает цели самостоятельно», считает AP.

О перехвате иранских ракет и беспилотников сообщили Катар, Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

7 марта Пезешкиан в эфире государственного телевидения извинился перед странами Персидского залива. Он заверил, что Иран прекратит наносить удары по соседям, если они не будут нападать на республику. Президент США Дональд Трамп не обошел стороной заявление иранского президента и назвал страну «лузером на Ближнем Востоке».

После этого КСИР объявил о проведении 27-го этапа операции «Правдивое обещание — 4» против Израиля и США. Иран в ходе «стратегической и многоплановой операции» применил не только беспилотники, но и твердотопливные ракеты Khaibershekan. КСИР атаковал военные цели в Хайфе на севере Израиля, базу США в Байхрейне и пункт дислокации американских военных в Marina Hotel в Дубае, сообщает РИА Новости.

Последствия атаки на Дубай

В Дубае иранский беспилотник врезался в элитный жилой небоскреб 23-Marina, сообщает SHOT. В здании начался пожар, сейчас проводится эвакуация жильцов. Baza выяснила, что удар пришелся по 88-му этажу.

«По предварительным данным, на одном из этажей могли находиться сотрудники ЦРУ (Центрального разведывательного управления США)», — пишет Mash.

Как сообщила пресс-служба правительства Дубая, обломки БПЛА, образовавшиеся в результате «успешного перехвата», стали причиной «незначительного инцидента» на фасаде жилой башни.

Кроме того, в результате воздушного перехвата фрагменты беспилотника рухнули на легковой автомобиль в районе Аль-Барши. Водитель из Пакистана погиб, сообщило правительство Дубая в социальной сети Х.

«Похоже, дроны начали методично сносить небоскребы Дубая, превращая его в одноэтажный город. Шутка, конечно, но сейчас как-то не до смеха», — отметил один из находящихся в городе туристов в беседе с порталом Tourprom.ru.

Другой очевидец иранской атаки, остановившийся в соседнем с 23-Marina здании, назвал происходящее в Дубае «сюрреалистической картиной».

«Cверкающие башни, яхты, а над этим всем — дым и следы от ракет ПВО. Прямо как в плохом кино <…> Мы приехали сюда за безопасностью и солнцем, а получили военные сводки прямо с балкона », — сказал он.

Утром 7 марта в Дубае также раздавались взрывы. По информации РИА Новости, «неустановленные обломки» упали на территории первого и второго терминалов международного аэропорта после работы систем противовоздушной обороны. Работа воздушной гавани была приостановлена.

«Ударной волной тряхнуло», — поделился собеседник агентства, который в момент отражения атаки ехал недалеко от аэропорта.

Тем временем президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заявил, что Эмираты сейчас живут в состоянии войны . Он пообещал защитить жителей страны и ее туристов. Кроме того, он обратился к врагам государства и призвал их не обманываться внешностью ОАЭ.

«У ОАЭ толстая кожа и горькое мясо — мы не легкая добыча», — подчеркнул Аль Нахайян.