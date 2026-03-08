8 марта — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

8 марта женщины принимают поздравления с Международным женским днем. Профессиональный праздник сегодня у российских геодезистов и картографов. Православные верующие в этот день чтут память блаженной Матроны Московской. Какие еще праздники приходятся на 8 марта и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 8 марта

* Международный женский день

В современном мире Международный женский день — это праздник весны, улыбок, цветов и комплиментов. Однако еще сто лет назад лейтмотивом даты была борьба женщин за свои права. Истоки праздника берут начало в забастовке работниц текстильных фабрик в Нью-Йорке в 1857 году. Эта акция стала первой ласточкой в истории борьбы за гендерное равенство.

8 марта 1917 года в Санкт-Петербурге прошли женские протесты, ставшие катализатором Февральской революции. В 1921 году на 2-й Коммунистической женской конференции было решено официально закрепить дату в календаре в память об этом событии. На протяжении многих лет праздник сохранял политическое звучание, но со временем акценты сместились в сторону романтики, выражения любви и благодарности женщинам.

* Мeждунapoдный дeнь жeнcкoгo пивoвapeния

Праздник появился в 2014 году по инициативе британского пивовара Софи де Ронд. Мастер со стажем, она быстро продвигалась по карьерной лестнице, пока не стала главным пивоваром в крупной компании. Столкнувшись с сексизмом (предвзятое отношение или дискриминация людей по признаку пола) в отрасли и ущемлением своих прав, она выступила с инициативой учредить День женского пивоварения. Софи сознательно приурочила праздник к Международному женскому дню. С тех пор женщины-пивовары по всему миру 8 марта варят пиво, а вырученные средства направляют на благотворительность.

* Международный день корректуры

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают корректоры — специалисты, которые вычитывают тексты перед публикацией и исправляют в них ошибки. Они трудятся в СМИ, издательствах, государственных учреждениях. Праздничная дата появилась в США в 2010 году, чтобы обратить внимание общества на культуру письма и грамотность. Вскоре ее стали отмечать и в других странах.

rCarner/Shutterstock/FOTODOM

* День работников геодезии и картографии

Ежегодно во второе воскресенье марта в России празднуют День работников геодезии и картографии. Дата установлена указом президента РФ в 2000 году. Первые карты на Руси появились еще в средние века. В начале XVIII века по приказу Петра I впервые проведены картографические съемки. А в 1739 году при Академии Наук появился Географический департамент. В его обязанности входили подготовка кадровых географов, топографов и картографов, а также составление географических карт России.

Какие праздники отмечаются 8 марта в других странах

День «Будь противным» — США. Этот ироничный праздник придется по вкусу всем, кого одолевает хандра. Сегодня можно официально разрешить себе быть не в духе. Американские психологи напоминают: иногда очень важно делать то, что хочется. Например, побыть в одиночестве и не встречаться с друзьями, заказать пиццу на дом и ничего не готовить, отправиться в спа вместо генеральной уборки в доме.

День матери — Албания. В этот день теплые поздравления и слова благодарности принимают албанские мамы и бабушки. Праздник проводят в семейном кругу, выезжают на природу, отправляются вместе на прогулку или в кино.

Религиозные праздники 8 марта

* День обретения мощей Матроны Московской

Блаженная Матрона Московская — одна из самых почитаемых в России святых. Она появилась на свет в небогатой крестьянской многодетной семье в 1885 году (по другим данным — в 1881 году). Родителям жилось тяжко, и еще до рождения ребенка они думали отдать его в приют, так как опасались, что не смогут прокормить еще одного члена семьи. Этому намерению не суждено было сбыться. Будущей матери приснился яркий сон: к ней прилетела слепая птица белого цвета с человеческим лицом. Женщина поняла, что сон пророческий. Матрона Московская действительно родилась незрячей.

В семилетнем возрасте у девочки открылся дар предвидения и целительства. К Матроне потянулись люди — за исцелением души и тела, за советом и помощью своим близким. Блаженная Матрона не брала денег, лишь просила своих посетителей жить честно и справедливо, верить в Бога, помогать страждущим и работать над исправлением своих грехов.

Святая ушла из жизни 2 мая 1952 года. Ее похоронили на Даниловском кладбище. 8 марта 1998 года мощи святой по благословению патриарха Алексия II были обретены на Даниловском кладбище и перенесены в Данилов монастырь, а 1 мая 1998 года — в московский Покровский монастырь. Поклониться мощам Матроны Московской приезжают тысячи паломников.

Виталий Аньков/РИА Новости

* День памяти священномученика Поликарпа Смирнского

Святитель Поликарп, епископ Смирнский, родился около 80 года в Малой Азии. Будучи учеником апостола Иоанна, он проповедовал христианство, заботился о нуждающихся. Верующие называли его «вождем всей Азии в христианстве». Когда император Марк Аврелий объявил жесточайшие гонения на христиан, святого схватили. Судья приговорил христианина к казни огнем. Каково же было удивление язычников, когда они увидели, что пламя бессильно над Поликарпом — языки огня не касались святого. Тогда палачу было приказано убить Поликарпа мечом.

* Дeнь пaмяти cвятитeля Григория Пaлaмы

Святитель Григорий Палама — один из величайших богословов XIV века, архиепископ Фессалоникийский. Он вошел в историю как защитник исихазма — древней традиции монашеской аскезы, основанной на непрестанной молитве и созерцании Божественного света. Палама учил, что этот свет (тот самый, который апостолы видели на горе Фавор) реален и доступен праведникам как благодать Божия. Память святителя совершается во 2-е воскресенье Великого поста.

Православная церковь 8 марта также чтит память: • преподобного Поликарпа Брянского, игумена;

• преподобного Зиновия, митрополита Тетрицкаройского;

• преподобных Иоанна, Антиоха, Антонина, Моисея, Зевина, Полихрония, Моисея другого и Дамиана, пустынников Сирийских;

• преподобного Александра Константинопольского, основателя обители «Неусыпающих»;

• священномучеников Павла Кушникова, Алексия Никольского и других. Католическая церковь в этот день вспоминает: • святого Иоанна Божьего (в миру Жуан Сидаде), монаха, покровителя госпиталей, медицинских работников и больных, основателя Ордена Госпитальеров;

• святого Филимона (актера), который считается покровителем танцоров.

Народные праздники и приметы 8 марта

* Поликарпов день

В этот день на Руси чтили святого Поликарпа. В народе Поликарпов день в шутку называли «кислыми девками». Если свадьбы не было на Масленицу, то молодым приходилось ждать окончания Великого Поста и Светлой Седмицы — лишь после этого разрешались венчания. Поэтому считалось, что молодые девушки в этот период впадают в грусть — киснут.

Была традиция печь на Поликарпа пироги с капустой. Девушки нарезали пирог и раздавали мужчинам-прохожим. У этого обряда было две цели: отдать вместе с куском пирога «кислое настроение» и узнать имя будущего жениха.

Еще один популярный обычай приманивания суженого предписывал девушкам выждать, когда на небе появится месяц, и, подобрав юбки, начать вертеться на правой пятке. При этом полагалось приговаривать: «Млад месяц, увивай около меня женихов, как я увиваюсь около тебя». Чем быстрее и ловчее вертишься — тем скорее суженый сыщется!

* Приметы

Сороки прячутся под крышу — скоро холода и вьюги вернутся.

Верба распустилась — к теплу.

Грачи прилетели — снег сойдет через три недели.

Туманный день — к дождливому лету.

Если соломинку бросить в снег и она проваливается — через месяц снег сойдет.

Дятлы громко долбят деревья — к поздней весне.

Какие исторические события произошли 8 марта

* 1702 год — Анна Стюарт взошла на престол как королева Англии, Шотландии и Ирландии.

* 1722 год — согласно указу императора Петра I в Санкт-Петербурге впервые начали систематически отслеживать погоду.

* 1809 год — вышло в печать первое издание басен Ивана Крылова.

* 1887 год — Эверетт Хортон запатентовал важное изобретение в сфере рыболовства — телескопическую удочку.

* 1910 год — француженка Раймонда де Ларош (настоящее имя — Элиза Леонтина Дерош) стала первой женщиной-пилотом.

* 1917 год — в Петрограде прошли женские демонстрации суфражисток с лозунгами «Хлеба и мира!».

* 1950 год — СССР объявил о наличии атомной бомбы.

* 1952 год — врачи Пенсильванского госпиталя в Филадельфии впервые применили аппарат «искусственное сердце». Устройство проработало 80 минут.

* 1979 год — компания Philips представила общественности первый компакт-диск.

* 1988 год — семья Овечкиных из Иркутска захватила самолет и попыталась бежать из СССР.

Дни рождения и юбилеи 8 марта

* В 1804 году родился Элвин Кларк — американский конструктор-оптик и астроном.

* В 1866 году родился Петр Лебедев — физик-экспериментатор, создатель первой научной физической школы в России.

* В 1875 году родился Петр Ганнушкин — русский советский психиатр, основатель научной школы.

* В 1879 году родился Отто Ган — немецкий химик, первооткрыватель ядерной изомерии и расщепления урана.

* В 1904 году родился Иван Спасский — основатель отечественной нумизматической школы.

* В 1906 году родился Александр Роу — кинорежиссер, снявший знаменитые «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Королевство кривых зеркал» и другие сказки.

* В 1922 году родился Ральф Бер — американский изобретатель, разработчик видеоигр, получивший прозвище «Отец видеоигр».

* В 1922 году родился Евгений Матвеев — советский актер, режиссер, сценарист, народный артист СССР.

Кто отмечает дни рождения

* 95 лет исполняется Шалве Амонашвили — советскому грузинскому педагогу, кандидату педагогических наук, доктору психологических наук, автору концепции гуманной педагогики.

* 87 лет исполняется Лидии Скобликовой — советской и российской спортсменке, единственной 6-кратной олимпийской чемпионке в истории конькобежного спорта.

* 85 лет исполняется Алексею Мишину — знаменитому российскому тренеру по фигурному катанию.

* 82 года исполняется Сергею Никитину — российскому композитору, автору-исполнителю.

* 79 лет исполняется Флорентино Пересу — президенту футбольного клуба «Реал Мадрид», превратившему его в самый дорогой клуб мира.

* 69 лет исполняется Синтии Ротрок — американской киноактрисе, мастеру боевых искусств, прототипу Сони Блейд в компьютерной игре Mortal Kombat.

* 51 год исполняется Султану Ибрагимову — российскому боксеру-профессионалу, серебряному призеру Олимпийских игр.

* 43 года исполняется Ксении Бородиной — российской телеведущей и светской львице.

* 42 года исполняется Петру Дранге — российскому музыканту, аккордеонисту-виртуозу, композитору, продюсеру, заслуженному артисту России.

* 35 лет исполняется Насте Ивлеевой — телеведущей и блогеру.