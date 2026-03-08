В ЦАЗАЛ рассказали об ударах по объектам «Хезболлы»

ЦАХАЛ за четыре дня нанес удары по 600 объектам движения «Хезболла» в Ливане

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Эфи Дефрин заявил на брифинге, что Израиль за четыре дня нанес удары по 600 объектам шиитской организации «Хезболла» в Ливане. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Дефрина, Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля также сбросили 700 боеприпасов на террористические объекты по всему Ливану.

7 марта Армия обороны Израиля также сообщила об уничтожении в иранском аэропорту Мехрабад лайнеров, перевозивших оружие для ливанского шиитского движения «Хезболла». В ЦАХАЛ добавили, что во время атаки поразили и несколько иранских истребителей.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее Израиль отправил десантников в горный район Ливана.