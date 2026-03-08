Размер шрифта
Трамп допустил, что карта Ирана изменится после окончания войны

Трамп: карта Ирана после завершения конфликта может измениться
Elizabeth Frantz/Reuters

Карта Ирана может измениться после завершения войны. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами на борту Air Force One, трансляцию вел Белый дом на YouTube-канале.

«Этого я вам сказать не могу. Вероятно, нет», — сказал американский лидер, отвечая на вопрос, останутся ли территориальные границы Ирана прежними после урегулирования конфликта.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

3 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин прикладывает все усилия для разрядки напряженности на Ближнем Востоке. В частности, по словам представителя Кремля, глава государства пообещал арабским лидерам передать Ирану озабоченность ударами по инфраструктуре в их странах.

Ранее в Иране обвинили Трампа в искажении позиции Тегерана по деэскалации.

 
