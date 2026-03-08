Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

В Нигерии убили первых африканских прихожан РПЦ

В Нигерии экстремисты впервые убили за веру прихожан РПЦ
Design_Bank/Shutterstock/FOTODOM

В Нигерии экстремисты напали на христианское селение Туран и расправились с частью его жителей, сообщает в Telegram-канале Патриарший экзархат (крупная церковная область за пределами страны) Африки.

Там рассказали, что нападение исламистов произошло утром 6 марта. Некоторых жителей ранили, остальные спаслись бегством. Двое из жертв нападавших — Иоанн Акуле и Даниил Ахемба — состояли в общине Русской православной церкви (РПЦ), которая действовала в Туране.

«Это первые африканские прихожане Русской Православной Церкви, убитые за веру», — заявили в экзархате (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ru»).

Там добавили, что после нападения нашли тела десяти человек, но число жертв может вырасти.

В январе представитель Ассоциации христиан Нигерии Джозеф Хаяб заявил о массовом похищении прихожан в штате Кадуна. На верующих напали во время воскресных богослужений в церквях Херувимов и Серафимов №1 и №2 в населенном пункте Курмин Вали. Восьми прихожанам удалось сбежать, остальные 163 человека попали в заложники.

Ранее появились подробности о банде с автоматом Калашникова, устроившей стрельбу в баре ЮАР.

 
Теперь вы знаете
Стрихнин, гормоны, кровь: какой допинг принимали спортсмены в XIX и XX веке
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!