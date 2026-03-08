В Нигерии убили первых африканских прихожан РПЦ

В Нигерии экстремисты впервые убили за веру прихожан РПЦ

В Нигерии экстремисты напали на христианское селение Туран и расправились с частью его жителей, сообщает в Telegram-канале Патриарший экзархат (крупная церковная область за пределами страны) Африки.

Там рассказали, что нападение исламистов произошло утром 6 марта. Некоторых жителей ранили, остальные спаслись бегством. Двое из жертв нападавших — Иоанн Акуле и Даниил Ахемба — состояли в общине Русской православной церкви (РПЦ), которая действовала в Туране.

«Это первые африканские прихожане Русской Православной Церкви, убитые за веру», — заявили в экзархате (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ru»).

Там добавили, что после нападения нашли тела десяти человек, но число жертв может вырасти.

В январе представитель Ассоциации христиан Нигерии Джозеф Хаяб заявил о массовом похищении прихожан в штате Кадуна. На верующих напали во время воскресных богослужений в церквях Херувимов и Серафимов №1 и №2 в населенном пункте Курмин Вали. Восьми прихожанам удалось сбежать, остальные 163 человека попали в заложники.

