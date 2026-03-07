Размер шрифта
Общество

Подростки подожгли банк в Подмосковье и АЗС в Петербурге. Что известно?

В Подмосковье подросток устроил взрыв в отделении банка

В Подмосковье школьник устроил взрыв в отделении банка. В офисе выбило входную дверь и остекление, произошел пожар. В то же время Петербурге подросток поджег автозаправочную станцию и стал фигурантом дела о теракте. В обоих случаях обошлось без пострадавших. По предварительной информации, школьники действовали по указанию украинских мошенников. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

16-летний подросток устроил взрыв и пожар в отделении банка в подмосковном селе Путилково Красногорского округа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на улице Вольной. На кадрах с места происшествия видно, что взрывная волна выбила входную дверь банковского отделения и остекление, внутри частично обрушился потолок.

В региональном управлении МВД России сообщили, что подросток вошел в фойе банка, облил банкомат горючей жидкостью и поджег его. Возгорание потушили до прибытия пожарных расчетов, уточнила администрация Красногорска.

«[Злоумышленника] поймали силами прохожих», — рассказала местная жительница в беседе с РИА Новости.

Несовершеннолетний действовал «под влиянием неизвестных лиц», которые давали ему указания по мобильной связи, добавили в полиции. По информации SHOT, школьник пытался взорвать банкомат «по указу украинских мошенников».

В результате происшествия никто не пострадал. Отделение банка 7 марта не работало, сейчас его закрыли до восстановления.

Полицейские организовали доследственную проверку. Красногорская городская прокуратура взяла на контроль выяснение всех обстоятельств инцидента. О возбуждении уголовного дела не сообщалось.

Аналогичный случай произошел в Москве 2 марта. 14-летний подросток бросил зажигательную смесь в отделение банка на Ленинградском проспекте. Огонь повредил стену и банкомат. Из здания эвакуировали 12 человек. По предварительной информации, школьник на сайте знакомств начал переписываться с незнакомкой, которая в результате склонила его к преступлению.

Поджог АЗС в Петербурге

Тем временем в Колпинском районе Санкт-Петербурга 14-летний подросток поджег автозаправочную станцию. По информации SHOT, его также «вели» мошенники.

Telegram-канал «SHOT»

Сообщение о возгорании на Железнодорожной улице в поселке Металлострой поступило в МЧС в 15:27 мск. Школьник облил горючей жидкостью одну из бензоколонок и поджег ее, после чего пламя распространилось по всей АЗС. По данным регионального управления Росгвардии, подросток попытался убежать с места происшествия, однако его увидел случайный прохожий, который проследовал за ним.

«Местный житель на ходу сообщил о произошедшем в правоохранительные органы и передал приметы злоумышленника, а также сообщал о направлении движения поджигателя», — отметили в ведомстве.

Сотрудники Росгвардии с задержанным подростком, совершившим поджог АЗС самообслуживания в Металлострое
ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу

Спустя шесть минут сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали подростка на улице Школьной и передали полицейским.

Возгорание на АЗС потушили в 15:49 мск. К ликвидации пожара привлекались четыре единицы техники и 19 человек личного состава МЧС. Никто не пострадал.

Следователь СК России уже осмотрел место происшествия. Возбуждено уголовное дело о террористическом акте (часть 1 статьи 205 УК РФ), выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, подчеркнули в ведомстве.

Похожий случай в Санкт-Петербурге произошел почти две недели назад. По данным «Фонтанки», 23 февраля 15-летняя девочка пришла на АЗС, где залила в канистру бензин. Через несколько минут она облила колонку горючим и скрылась. Школьницу задержали сотрудники Росгвардии. Она тоже стала фигуранткой уголовного дела о теракте.

 
