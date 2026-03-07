Подростки подожгли банк в Подмосковье и АЗС в Петербурге. Что известно?

16-летний подросток устроил взрыв и пожар в отделении банка в подмосковном селе Путилково Красногорского округа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел на улице Вольной. На кадрах с места происшествия видно, что взрывная волна выбила входную дверь банковского отделения и остекление, внутри частично обрушился потолок.
В региональном управлении МВД России сообщили, что подросток вошел в фойе банка, облил банкомат горючей жидкостью и поджег его. Возгорание потушили до прибытия пожарных расчетов, уточнила администрация Красногорска.
«[Злоумышленника] поймали силами прохожих», — рассказала местная жительница в беседе с РИА Новости.
Несовершеннолетний действовал «под влиянием неизвестных лиц», которые давали ему указания по мобильной связи, добавили в полиции. По информации SHOT, школьник пытался взорвать банкомат «по указу украинских мошенников».
В результате происшествия никто не пострадал. Отделение банка 7 марта не работало, сейчас его закрыли до восстановления.
Полицейские организовали доследственную проверку. Красногорская городская прокуратура взяла на контроль выяснение всех обстоятельств инцидента. О возбуждении уголовного дела не сообщалось.
Аналогичный случай произошел в Москве 2 марта. 14-летний подросток бросил зажигательную смесь в отделение банка на Ленинградском проспекте. Огонь повредил стену и банкомат. Из здания эвакуировали 12 человек. По предварительной информации, школьник на сайте знакомств начал переписываться с незнакомкой, которая в результате склонила его к преступлению.
Поджог АЗС в Петербурге
Тем временем в Колпинском районе Санкт-Петербурга 14-летний подросток поджег автозаправочную станцию. По информации SHOT, его также «вели» мошенники.
Сообщение о возгорании на Железнодорожной улице в поселке Металлострой поступило в МЧС в 15:27 мск. Школьник облил горючей жидкостью одну из бензоколонок и поджег ее, после чего пламя распространилось по всей АЗС. По данным регионального управления Росгвардии, подросток попытался убежать с места происшествия, однако его увидел случайный прохожий, который проследовал за ним.
«Местный житель на ходу сообщил о произошедшем в правоохранительные органы и передал приметы злоумышленника, а также сообщал о направлении движения поджигателя», — отметили в ведомстве.
Спустя шесть минут сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали подростка на улице Школьной и передали полицейским.
Возгорание на АЗС потушили в 15:49 мск. К ликвидации пожара привлекались четыре единицы техники и 19 человек личного состава МЧС. Никто не пострадал.
Следователь СК России уже осмотрел место происшествия. Возбуждено уголовное дело о террористическом акте (часть 1 статьи 205 УК РФ), выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, подчеркнули в ведомстве.
Похожий случай в Санкт-Петербурге произошел почти две недели назад. По данным «Фонтанки», 23 февраля 15-летняя девочка пришла на АЗС, где залила в канистру бензин. Через несколько минут она облила колонку горючим и скрылась. Школьницу задержали сотрудники Росгвардии. Она тоже стала фигуранткой уголовного дела о теракте.