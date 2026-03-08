Путин поздравил женщин с 8 марта

Президент России Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Дорогие женщины, искренне рад поздравить вас с Международным женским днем. Мы всегда отмечаем этот праздник с самыми светлыми, теплыми чувствами. Восхищаемся нашими прекрасными женщинами. От всего сердца говорим вам слова любви, признательности и благодарности. Щедрая, милосердная, по-настоящему мудрая женская душа делает мир лучше и добрее», — сказано в поздравлении главы государства.

5 марта Путин заявил, что в России оценивают и всегда будут оценивать вклад того или иного человека вне зависимости от его пола.

История Международного женского дня уходит корнями в XIX век. В 1857 году работницы текстильных фабрик в Нью-Йорке выступили с протестом против непосильных условий труда. Следующая массовая акция женщин прошла на Бродвее 8 марта 1908 года — протестующие требовали равных прав с мужчинами. Чуть позже немецкая активистка Клара Цеткин предложила праздновать День солидарности женщин по всему миру.

В России традиция отмечать женский день 8 марта тесно связана с Февральской революцией 1917 года. В этот день женщины приняли участие в петроградской демонстрации с требованиями равноправия, мира и хлеба.

Со временем праздник утратил свое политическое значение. Теперь это символ весны, красоты, женственности и любви.

Ранее Мишустин поздравил россиянок с наступающим Международным женским днем.