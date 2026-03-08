В Иране пообещали принять меры, если «что-то прилетит» из Азербайджана

Иран примет меры, если «что-то прилетит из Азербайджана». Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности исламской республики Али Лариджани, передает гостелерадиокомпания IRIB.

«У нас нет никаких проблем с Азербайджаном, но, если будет обнаружен заговор [против Тегерана] или оттуда что-то прилетит по Ирану, мы примем меры», — сказал секретарь.

Накануне телеканал Kan сообщил, что израильские власти считают возможным присоединение Азербайджана к ударам по Ирану после атаки беспилотников в Нахичевани и предотвращения терактов. В Тель-Авиве заявили, что может быть больше стран, которые присоединятся к военным действиям против Тегерана и его интересов в регионе.

5 марта беспилотники, прилетевшие с территории Ирана, атаковали Нахичеванскую автономную республику Азербайджана: один дрон врезался в терминал аэропорта, другой упал рядом со школой. По данным властей, пострадали как минимум четыре человека. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о приведении армии в режим полной боеготовности. Баку обвинил Тегеран в нарушении международного права и вызвал иранского посла для объяснений.

Ранее президент Ирана заявил Путину, что Тегеран не нападал на Азербайджан.