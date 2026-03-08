Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

В Иране пообещали принять меры, если «что-то прилетит» из Азербайджана

Совбез Ирана: Тегеран примет меры, если что-то прилетит из Азербайджана
Iranian Supreme Leader'S Office/Global Look Press

Иран примет меры, если «что-то прилетит из Азербайджана». Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности исламской республики Али Лариджани, передает гостелерадиокомпания IRIB.

«У нас нет никаких проблем с Азербайджаном, но, если будет обнаружен заговор [против Тегерана] или оттуда что-то прилетит по Ирану, мы примем меры», — сказал секретарь.

Накануне телеканал Kan сообщил, что израильские власти считают возможным присоединение Азербайджана к ударам по Ирану после атаки беспилотников в Нахичевани и предотвращения терактов. В Тель-Авиве заявили, что может быть больше стран, которые присоединятся к военным действиям против Тегерана и его интересов в регионе.

5 марта беспилотники, прилетевшие с территории Ирана, атаковали Нахичеванскую автономную республику Азербайджана: один дрон врезался в терминал аэропорта, другой упал рядом со школой. По данным властей, пострадали как минимум четыре человека. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о приведении армии в режим полной боеготовности. Баку обвинил Тегеран в нарушении международного права и вызвал иранского посла для объяснений.

Ранее президент Ирана заявил Путину, что Тегеран не нападал на Азербайджан.

 
Теперь вы знаете
Стрихнин, гормоны, кровь: какой допинг принимали спортсмены в XIX и XX веке
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!