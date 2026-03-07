«Рычаг влияния» на Трампа: США попросили у Украины помощи с Ираном

Соединенные Штаты попросили Украину оказать содействие в борьбе с иранскими беспилотниками «Шахед», сообщает Politico со ссылкой на источники.
По информации издания, Пентагон добивается заключения с Украиной сделки о передаче технологий для противодействия БПЛА. Это связано с контратаками Ирана, который с помощью беспилотника поразил, в частности, американский командный центр в Кувейте.
Генерал Вооруженных сил США Мэтт Росс вместе с представителями подразделения, отвечающего за разработку и закупку средств подавления дронов, уже посетили Украину, где обсудили «план использования проверенного в боевых условиях опыта» Украины в области беспилотников. Визит состоялся на прошлой неделе. Однако сделка пока не заключена, подчеркнуло издание.
«Это один из немногих случаев, когда Украина может публично предложить США что-то действительно ценное в стремлении получить финансовую и военную поддержку для своей четырехлетней кампании против России», — говорится в публикации.
Кроме того, иранские дроны наносят «значительный ущерб» гражданской инфраструктуре на Ближнем Востоке. Это побудило некоторые страны Персидского залива также «обратиться за советом к Киеву и, возможно, приобрести у него более дешевые перехватчики».
Несколько украинских чиновников в беседе с Politico подтвердили, что интерес к их беспилотникам-перехватчикам со стороны США и некоторых арабских стран, оказавшихся на линии огня, растет.
По мнению издания, Киев получает «новый козырь»: теперь у президента Украины Владимира Зеленского есть «незначительные краткосрочные рычаги влияния» на США. Однако ему «необходимо свести свои запросы к минимуму», заметил источник Politico, близкий к команде президента США Дональда Трампа.
Зеленский уже заявил о готовности обменять дроны-перехватчики для защиты от «Шахедов» на дефицитные на Украине ракеты к комплексу ПВО Patriot, которые в достаточном количестве присутствуют у стран Ближнего Востока. Также украинский лидер сообщил о получении запроса от США на «конкретную поддержку в защите от «Шахедов» в регионе Ближнего Востока».
«Поручил предоставить необходимые средства и обеспечить присутствие украинских специалистов, которые могут гарантировать необходимую безопасность», — написал он в своем Telegram-канале.
По информации Reuters, украинские специалисты по борьбе с БПЛА начнут работу на американских военных базах на Ближнем Востоке в ближайшие дни.
«Небесная крепость»
В целях борьбы с иранскими беспилотниками рассматривается возможность создания аналога системы акустического обнаружения, известной как «Небесная крепость», сообщает The Financial Times со ссылкой на источники. США и страны Персидского залива ведут соответствующие переговоры с Украиной на правительственном, военном и частном уровнях.
«Американцы направили очень конкретные запросы [Украине], поэтому, основываясь на их запросах, мы предоставим то, что им нужно», — рассказал источник издания, знакомый с ходом дискуссий.
Однако переговоры со странами Персидского залива идут сложно, поскольку они требуют консультаций в регионе, «чтобы понять, что действительно работает», добавил он. Рассматриваются возможности адаптации украинских технологий к климатическим и ландшафтным условиям ближневосточного региона.
США и Израиль перешли к открытому военному противостоянию с Ираном 28 февраля. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе ее столица — Тегеран. Аятолла Али Хаменеи, часть его семьи и 40 высокопоставленных офицеров иранской армии погибли в первый день военной операции.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обосновал военную операцию необходимостью нейтрализации «экзистенциальной угрозы», связанной с ядерными разработками Тегерана. Трамп потребовал от Ирана «безоговорочной капитуляции».
Тегеран в ответ наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам, расположенным в странах Ближнего Востока.