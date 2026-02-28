Тегеран за сутки: чем закончится вторая война США и Ирана?

Дональд Трамп пошел на самую крупную авантюру своего второго президентского срока. Утром 28 февраля американская и израильская армии нанесли массированные удары по Ирану. В этот раз Вашингтон и его союзник пошли ва-банк. Они уже не прикрываются иранской ядерной программой и прямо заявляют, что цель — свержение правящего в Тегеране режима.

Изначально я полагал, что после Венесуэлы Трамп не будет рисковать своими и выберет более безопасную цель — Кубу. Президент США, однако, размениваться на мелочи оказался не готов. Вероятно, решил, что от нефтяного эмбарго кубинское правительство падет самостоятельно. А вот иранским аятоллам надо «помочь» уйти из власти.

Допускаю, что к такой мысли Трамп пришел не без помощи со стороны дорогих друзей из Израиля. Во всяком случае, по такой логике развивался весь переговорный процесс, который предшествовал эскалации. Часть команды президента США выступала за перезаключение ядерной сделки с Ираном. Однако Тель-Авив и израильское лобби в Вашингтоне настаивали, что Тегеран надо заставить отказаться не только от ядерного оружия — но также от программы по разработке баллистических ракет и прокси-группировок на Ближнем Востоке. То есть фактически добиться его капитуляции.

Эти требования легли в официальную позицию США — их в ультимативной форме огласили на американо-иранских переговорах в Женеве 26 февраля. Иран с ними, конечно же, согласиться не мог. Поэтому результат был закономерным. Началась война.

Что имеем по итогу первого обмена ударами? В этот раз молниеносный обезглавливающий удар у США и Израиля не получился. Основными целями явно было военно-политическое руководство Исламской республики. Однако Иран усвоил уроки 12-дневной войны. Верховный лидер и президент страны живы. Высшее командование КСИР и иранской армии тоже, судя по всему, не пострадало или пострадало в минимальной степени. Тегеран уже в течение первого часа войны нанес ответные массированные удары по Израилю, а также военным базам США в Бахрейне, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейте и Иордании.

Судя по многочисленным попаданиям и последовавшей после них заминки, столь масштабного ответа Вашингтон и Тель-Авив не ожидали. Как и не ожидали того, что уже в первые часы перед ними замаячит перспектива затяжной войны с неясным исходом.

Расклад сил не такой однозначный, как могло показаться на первый взгляд. Да, у США есть колоссальная огневая мощь, базы и союзники по всему Ближнему Востоку. Но их реальный военный потенциал ограничен силами, которые они уже сосредоточили в регионе. Еще до начала войны западные аналитики предполагали, что ресурсов Пентагона хватит всего на 4-5 дней интенсивных боевых действий. Потом — придется привлекать дополнительные силы из других уголков света. Израиль не сильно добавляет союзникам веса. А вот Иран обладает географическим преимуществом — в том смысле, что его военные ресурсы сконцентрированы в одном месте, их проще мобилизовать. Это дает ему больше возможностей выстоять и перевести войну в длительную фазу — что уже происходит и будет катастрофой для администрации Трампа.

В США войну против Ирана поддерживает израильское лобби. Но она дико не популярна в народе и среди конгрессменов.

Для Трампа путь к победе — это провести блицкриг с ликвидацией ключевых персон в иранском руководстве, либо инспирировать масштабные протесты внутри Исламской республики. С первым, как мы уже поняли, случилась осечка. Расчеты на внутреннюю «пятую колонну», на мой взгляд, тоже чрезмерно оптимистичны. КСИР и здесь успел взять ситуацию под контроль — выключил в стране весь интернет. Да и сценарий, при котором иранцы массово пойдут свергать режим под ракетно-бомбовыми ударами, выглядит несколько сомнительным.

У Тегерана в этом смысле задача проще. Для победы ему достаточно нанести США как можно более тяжелые потери. Первая ответка показала, что Иран на это способен. Одновременный удар сразу по всем своим базам американцы, судя по многочисленным свидетельствам, пропустили. Если верить иранской стороне, уничтожены как минимум новейшие радары — что сильно ограничивает разведывательные способности американцев.

В принципе, этого уже достаточно, чтобы в Вашингтоне к Трампу появились вопросы. Но реальный успех будет только в том случае, если Ирану удастся поразить по-настоящему крупные военные активы Штатов — например, авианосцы. Полагаю, что к таким потерям американские руководители не готовы. И если они наступят, то в Пентагоне так или иначе будут ставить вопрос о том, чтобы как-то свернуть свою «Эпическую ярость» (да, военная операция США и правда так называется). Ну а на промежуточных выборах 2026 года республиканцев без вариантов выкинут из конгресса. На чем на президентстве Трампа, собственно, можно будет ставить точку.

Но думаю, что настолько далеко американо-иранский конфликт не зайдет. Есть и такой сценарий: Иран стойко выдерживает удары, Трамп объявляет о самой масштабной победе, какой до сих пор не видывал мир, и возвращается за стол переговоров — но с уже сбитой спесью и более приземленными требованиями. В какую сторону пойдет война на Ближнем Востоке — увидим в ближайшие дни.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.