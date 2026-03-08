Размер шрифта
Трамп обвинил Иран в атаке на собственную школу

Трамп: в атаке на школу для девочек в Минабе виновен Иран
Denis Balibouse/Reuters

В обстреле школы для девочек в Минабе виноват Иран. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами на борту Air Force One, трансляцию вел Белый дом на YouTube-канале.

«Судя по тому, что я видел, это сделал Иран. Мы думаем, что это сделал Иран. Они очень неточные со своими боеприпасами», — сказал американский лидер.

Слова Трампа подтвердил глава Пентагона Пит Хегсет. По его словам, Иран является «единственной стороной, которая нацелена на гражданское население».

28 февраля был нанесен удар по начальной школе для девочек в иранском городе Минаб, в результате которого не стало 175 человек. Предварительно предполагается, что удар могли нанести вооруженные силы США. По информации газеты The New York Times, американские военные могли по ошибке атаковать школу из-за неправильного определения цели.

3 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин прикладывает все усилия для разрядки напряженности на Ближнем Востоке. В частности, по словам представителя Кремля, глава государства пообещал арабским лидерам передать Ирану озабоченность ударами по инфраструктуре в их странах.

Ранее постпред Ирана обвинил США и Израиль в ударах по школам и больницам.

 
