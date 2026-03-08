Трамп назвал цель возможной отправки американских военных в Иран

Трамп: военные США могут отправиться в Иран для захвата обогащенного урана

В будущем американские военные могут отправиться на территорию Ирана для захвата обогащенного урана. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами на борту Air Force One, трансляцию вел Белый дом на YouTube-канале.

«В какой-то момент, возможно, мы это сделаем. <...> Возможно, мы сделаем это позже», — сказал американский лидер, отвечая на соответствующий вопрос.

Накануне газета The Washington Post сообщила, что бригада элитной 82-й воздушно-десантной дивизии США может быть направлена на Ближний Восток. По данным издания, именно это формирование отвечает за проведение захвата аэродромов и другой критически важной инфраструктуры.

3 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин прикладывает все усилия для разрядки напряженности на Ближнем Востоке. В частности, по словам представителя Кремля, глава государства пообещал арабским лидерам передать Ирану озабоченность ударами по инфраструктуре в их странах.

Ранее в США заявили о планах «забрать всю нефть из рук Ирана».