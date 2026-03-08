Размер шрифта
Легенда ЦСКА заявил о постоянстве «Спартака»

Тренер Тарханов заявил, что «Спартак» не поменялся
Алексей Даничев/РИА Новости

Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов в интервью Vprognoze заявил, что у московского «Спартака» нет никаких изменений в сравнении с 2025 годом.

«Спартак» пока не меняется. Новый тренер пришел, ему нужно время. Хотя команда, итак, укомплектована, не думаю, что нужно очень много времени, чтобы выстроить игру. Пока много проблем в обороне, в атаке тоже не всё идеально», — заявил Тарханов.

5 марта «Динамо» обыграло «Спартак» в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России со счетом 5:2. Эта игра стала первой в Москве для испанского тренера Хуана Карлоса Карседо.

«Спартак» объявил о назначении Карседо 5 января 2026 года. Контракт 52-летнего специалиста со «Спартаком» заключен на срок до лета 2028 года. Карседо сменил на посту главного тренера Вадима Романова, исполняющего обязанности после увольнения сербского специалиста Деяна Станковича.

В турнирной таблице национального первенства после 19-го тура московский клуб идет на шестой позиции, набрав 32 очка. В 20-м туре РПЛ «Спартак» 9 марта примет на домашнем стадионе тольяттинский «Акрон», стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Ранее у «Спартака» нашли ментальные проблемы.

 
